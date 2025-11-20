Παπασταύρου: «Ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση της σύμβασης με Chevron και HelleniQEnergy»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων η σύμβαση με τη Chevron και τη HelleniQEnergy, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τον τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία έχει φτάσει στην τελική της φάση. «Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η σύμβαση θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη συνέχεια στη Βουλή και αμέσως μετά ξεκινούν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες από το 2026. Άρα θα έχουμε τη Chevron και την ExxonMobil, τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου στο πεδίο της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει και γεωστρατηγική ενίσχυση της χώρας μας και ελπίδα για σημαντική ενίσχυση του εθνικού πλούτου», τόνισε, μιλώντας σήμερα (20/11) στον ΑΝΤ1.

Σχετικά με τη δέσμευση για πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HelleniQEnergy σε 18 μήνες, δηλαδή στις αρχές του 2027, στο Ιόνιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως «πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προλάβουμε. Αφορά το μέλλον των παιδιών μας».

Παράλληλα, εξήγησε ότι «εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, αυτό σημαίνει αμέσως αύξηση του εθνικού πλούτου, σημαντικοί δημόσιοι πόροι, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, με αυξημένους μισθούς και μία ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, πέρα από τη γεωπολιτική».

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε το «Αμοργόραμα» ως ένα καινοτόμο παράδειγμα αυτό–οργάνωσης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δεν επιβάλλεται από το κράτος, αλλά γεννήθηκε μέσα από την τοπική κοινωνία, αποτελώντας διεθνή καλή πρακτική.

Όπως είπε, «πρόκειται για μία πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού, των 45 ψαράδων του νησιού, που αποφάσισαν πως για να μπορούν να ψαρεύουν αύριο, πρέπει σήμερα να αυτοπεριοριστούν. Είναι μία πρωτοβουλία μοναδική πανευρωπαϊκά, βαθιά ελληνική».

Σημείωσε, επίσης, ότι «τους μήνες αναπαραγωγής των ψαριών, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, δεν ψαρεύουν καθόλου και συλλέγουν απορρίμματα», ενώ «έχουν επιλέξει τρεις περιοχές στις οποίες δεν ψαρεύουν όλο τον χρόνο».

Ο υπουργός τόνισε, παράλληλα, ότι αυτή η συλλογική στάση «είναι μια πράξη ευθύνης που προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο και δείχνει ότι οι νησιώτες αγαπούν και διαχειρίζονται τον τόπο τους με τρόπο που αποτελεί πρότυπο για όλη την Ευρώπη». Παραλλήλισε το παράδειγμα με μία επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. που έχει βρεθεί στην Ηρακλειά, 22 ν.μ. από την Αμοργό, όπου αναγράφεται ψήφισμα των κατοίκων της για απαγόρευση εισαγωγής ζώων εκτός του νησιού, προκειμένου να προστατεύσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. «Δηλαδή, η έννοια της αυτοδιαχείρισης υπάρχει 2.500 χρόνια στις Κυκλάδες», συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου.

Σε ερώτηση σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «η περίοδος της διακυβέρνησής του συνδέθηκε με τοξικότητα, στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και, δυστυχώς, και των οικογενειών τους. Η οικογένειά μου ήταν μία από αυτές, όπως και πολλών άλλων. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο. Αλλά θεωρώ ότι οφείλει να ξεκινά με μια ειλικρινή αυτοκριτική. Αυτή, δυστυχώς, δεν την έχω δει.

Την περίοδο εκείνη, ο κ. Τσίπρας δηλητηρίασε την πολιτική ζωή μας και δίχασε τη χώρα μας. Να βλέπεις τον άλλον σαν πολιτικό αντίπαλο ναι, να επιχειρηματολογείς σε βάρος του ναι, να θέλεις να τον εξοντώσεις με οποιοδήποτε μέσο, αυτό μας πάει πίσω –κι είναι αυτό που ακριβώς έκανε ο κ. Τσίπρας. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να ανοίξει μία νέα σελίδα, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τα λάθη του. Αλλιώς, απλώς αλλάζει το περιτύλιγμα, όχι το περιεχόμενο».

