Παπασταύρου: «Το "Αμοργόραμα" είναι πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό

«Η Ελλάδα προχωρά με τη βοήθεια της Ε.E. στην προστασία των θαλάσσιου πλούτου της», δήλωσε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παπασταύρου: «Το "Αμοργόραμα" είναι πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, επισκέπτεται σήμερα την Αμοργό, στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετήθηκε σε συνέχεια της πρωτοβουλίας “Αμοργόραμα”.

Ο κ. Παπασταύρου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Λευτέρη Καραΐσκο, τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Κρόσμαν και μέλη του ΔΣ του Επαγγελματικού Συλλόγου Αλιέων «Παναγία Χοζοβιώτισσα», μετέβησαν στο υπερσύγχρονο σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) Ocean Sentinel, το οποίο κατέπλευσε χθες στην Αμοργό. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, θα συμβάλλει στην επιτήρηση των Περιοχών Περιορισμού Αλιείας του νησιού. Πάνω στο σκάφος ο Υπουργός ενημερώθηκε από την Εκτελεστική Διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele, τόσο για το έργο της Υπηρεσίας, όσο και για τις δυνατότητες του Ocean Sentinel, το οποίο μόνο πέρυσι πραγματοποίησε 4.500 επιθεωρήσεις, εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες εντός του σκάφους.

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το κατάστρωμα του Ocean Sentinel έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε στη γέφυρα του Φρουρού του Ωκεανού, του Πλοίου του EFCA. Είμαστε εδώ, γιατί σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα για το “Αμοργόραμα”. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού, η οποία θέτει περιορισμούς στην αλιεία, προκειμένου να προστατεύσει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με συλλογικότητα από τους ψαράδες, βρήκε την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, του Δήμαρχου, του Δήμου και όλων των νησιωτών. Είχε, δε, τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, του Cyclades Preservation Fund και του Blue Marine Foundation, αλλά και την ενίσχυση από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ένα βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό και είναι μόνο η αρχή για την Πατρίδα μας, που προχωρά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των θαλάσσιου πλούτου, στα θαλάσσια πάρκα του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου».

papastavrou-2.jpg

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele δήλωσε (ανεπίσημη μετάφραση): «Βρισκόμαστε σήμερα στο Ocean Sentinel, το οποίο πραγματοποιεί περιπολίες στη Μεσόγειο με επιθεωρητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Εργαζόμαστε ώστε όλοι οι αλιείς στη Μεσόγειο να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Είναι πραγματικά σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το πού ψαρεύουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το πλοίο αυτό είναι μόνιμα εγκατεστημένο εδώ στη Μεσόγειο από το 2022 και έχει επιχειρήσει σε όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Έτσι, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επιθεωρήσεις. Στην πραγματικότητα, αν λάβετε υπόψη εμάς και τα άλλα μέσα ελέγχου στη Μεσόγειο, μόνο τον τελευταίο χρόνο έγιναν πάνω από 4.500 επιθεωρήσεις. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουμε δει τεράστιες αυξήσεις, για παράδειγμα, στο γαλάζιο τόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι νόμιμοι αλιείς αισθάνονται προστατευμένοι από το έργο όλων των κρατών-μελών. Από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ιταλικό Λιμενικό, τις Αρχές Ελέγχου Αλιείας της Μάλτας, έως όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου αλιείας που συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι έχουμε βιώσιμη αλιεία στους ωκεανούς.»

Από σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, τίθεται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για το “Αμοργόραμα”, το οποίο θεσπίζει -μετά από πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους αλιείς του νησιού- περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη του νησιού, με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ. αρ. 73) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Αυγούστου 2025 (Αρ. Φύλλου 148, Α Τεύχος) και ορίζει τα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία στην παράκτια ζώνη του νησιού.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά το ίδιο χρονικό διάστημα, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε με τον Γ.Γ. του ΥΠΝΝΠ και τους αλιείς το Λιμεναρχείο Αμοργού, όπου οι λιμενικοί έδειξαν τον τρόπο επιτήρησης των θαλάσσιων περιοχών από τα σκάφη του λιμενικού με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού. Επιπλέον, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο Μινώας, που κατόπιν πρωτοβουλίας του εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας βιοποικιλότητας σε αρχαιολογικούς χώρους ΒΙΑΣ ΙΙ, καθώς και το ΕΠΑΛ Αμοργού, οι μαθητές του οποίου είναι «Πρεσβευτές» της πρωτοβουλίας “Αμοργόραμα”.

