Παπασταύρου από το Ριάντ: Τα κρίσιμα ορυκτά «κλειδί» για ΑΙ, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της

Παπασταύρου από το Ριάντ: Τα κρίσιμα ορυκτά «κλειδί» για ΑΙ, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

Σταύρος Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: «Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο»

Έμφαση στον κομβικό ρόλο των κρίσιμων ορυκτών για την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου από το Future Minerals Forum στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι χωρίς αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου δεν μπορεί να υπάρξει ούτε τεχνολογική ούτε ενεργειακή μετάβαση.

Στο διεθνές φόρουμ, με τη συμμετοχή υπουργών και κορυφαίων πολυεθνικών από 90 χώρες, ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τη δυναμική της Ελλάδας στα κρίσιμα ορυκτά και τον γεωστρατηγικό της ρόλο, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί άμεσα αν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Παπασταύρου - Ριαντ

Η συμμετοχή Παπασταύρου στο συνέδριο για ορυκτά

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έλαβε, σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μέρος στην Υπουργική Συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους με κεντρικό θέμα «Dawn of a global cause: Minerals for a new era of development» ("Η αυγή ενός παγκόσμιου σκοπού: Ορυκτά για μια νέα εποχή ανάπτυξης").

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν Υπουργοί και Υφυπουργοί Ενέργειας και Ορυκτών από συνολικά 90 χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας, η Αντιπρόεδρος Υποδομών της Παγκόσμιας Τράπεζας, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του Νομισματικού Ταμείου και διεθνών Οργανισμών, όπως ο ISO (International Organization for Standardization), οι επικεφαλής της Rio Tinto, Vale, και άλλων μεγάλων εταιρειών, οι οποίοι παρουσίασαν μελέτες και μεγάλα project.

Η Υπουργική Συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο και τα αποτελέσματα της Συνόδου G20 για τους ορυκτούς πόρους, σε θέματα υποδομών και διαδρόμων ορυκτών, αλλά και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης.

Παπασταύρου - Ριαντ

Ο ρόλος των ορυκτών στην Ευρώπη

Ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε τον ρόλο των ορυκτών και των σπάνιων γαιών στην ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα ορυκτά είναι το αθέατο θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής μετάβασης». Ο Υπουργός παρουσίασε τη δυναμική της Ελλάδας σε ορυκτούς πόρους και σπάνιες γαίες, κάνοντας αναφορά στη διαχρονική παράδοση και ιστορία της Ελλάδας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη, χαλκού και άλλων, ενώ φιλοδοξεί, μέσω της παραγωγής γάλλιου τα επόμενα χρόνια, να αποτελέσει τον μοναδικό προμηθευτή της Ευρώπης σε αυτό το σπάνιο ορυκτό. Υπενθυμίζεται ότι το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο και στρατηγικό ορυκτό (CRM) σε τομείς όπως η τεχνολογία, η αεροβιομηχανία, η άμυνα και ψηφιακές εφαρμογές.

Επίσης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες του PTEC που επιτεύχθηκαν σε συνεργασία με την αμερικάνικη κυβέρνηση, όπως τον Κάθετο Διάδρομο, και επισήμανε ότι «η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της».

Παπασταύρου Ριάντ


Συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας

Το απόγευμα ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud. Βασικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, ενόψει των παγκόσμιων εξελίξεων, καθώς και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Η συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας γίνεται ακριβώς έναν χρόνο μετά από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, και την τότε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, επισφραγίζοντας έτσι τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια διμερών και διπλωματικών σχέσεων.

Το βράδυ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετέχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Υπουργός Οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed Aljadaan, στην εμβληματική αρχαία πόλη της Diriyah.

