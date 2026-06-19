Τσουκαλάς: Οι πολίτες ξέρουν πως ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια

Snapshot Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αποδίδει την ακρίβεια αποκλειστικά στον πόλεμο και ότι «αγνοεί τα καρτέλ και τις δικές του ευθύνες».

Ο κ. Τσουκαλάς ζητά ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή και έλεγχο των υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές.

Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν άσκησε πίεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την καταδίκη της Τουρκίας σχετικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις προκλήσεις στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Επίθεση στον πρωθυπουργό έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, για την ακρίβεια αλλά και το ψήφισμα της της Ευρωβουλής για την Τουρκία.

Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε πως επανέλαβε το γνωστό «ψευδαφήγημα» για την ακρίβεια η οποία οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν, χωρίς να αναφέρει τα καρτέλ και τις δικές του ευθύνες.

Ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με το ποσοστό του πληθωρισμού που φτάνει στο 5,2% στην Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη φτάνει το 3,2% και αναρωτήθηκε αν το κράτος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί και να «ταΐζει τα θηριώδη υπερπλεονάσματα».

Συμπλήρωσε σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε το θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των προκλήσεων στο Αιγαίο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν άσκησε πίεση ώστε να καταδικαστούν αυτές οι πράξεις.

Κατέληξε όμως πως με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, δόθηκε «ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις».

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες.

Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%;

Πώς εξηγεί οτι στο κρέας, στο φρέσκο γάλα, στα λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και το κόστος της αγροτικής παραγωγής ο πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Γιατί συνεχίζει να αρνείται την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη δημιουργία πραγματικής Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών, τη μείωση της έμμεσης φορολογίας, τον έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές και την εποπτεία σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας;

Μήπως χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξημένες τιμές και να ταΐζει τα θηριώδη υπερπλεονάσματα;

Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια.

Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού -την επαύριο μάλιστα της καταδίκης των πρακτικών της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- απουσιάζει αν και κατά πόσο έθεσε αυτό το θέμα στους υπόλοιπους ηγέτες.

Με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις και τη μεθόδευση να γίνει η «Γαλάζια Πατρίδα» νόμος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το ψήφισμα, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός όφειλε να πιέσει ώστε να μπει ανάλογη καταδίκη στα συμπεράσματα.

Διότι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλά καρτ.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την επόμενη ημέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.