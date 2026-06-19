Εξαγωγές τυριών από τη Μυτλήνη: Περισσότεροι από 1.300 τόνοι, ενώσυνεχίζεται η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Snapshot Από τα τέλη Απριλίου έχουν εξαχθεί από τη Μυτιλήνη 1.304,7 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, κυρίως φέτα ΠΟΠ.

Η παραγωγή πρόβειου και γίδινου γάλακτος τον Απρίλιο του 2026 μειώθηκε στα μισά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω γεμάτων αποθηκευτικών χώρων και φόβου για εντοπισμό θετικών κρουσμάτων που οδηγούν σε θανάτωση κοπαδιών.

Η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων καθυστερεί λόγω έλλειψης κτηνιάτρων, με μόλις πέντε να καλύπτουν 500.000 ζώα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες απολύμανσης στο οδικό δίκτυο της Μυτιλήνης, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για ελλιπή απολύμανση σε κεντρικούς δρόμους. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 1.300 τόνοι τυροκομικών προϊόντων έχουν εξαχθεί από τη Μυτιλήνη από τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ύστερα από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στο νησί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού στα αιγοπρόβατα, τα ώριμα τυριά που φεύγουν από το νησί έχουν φτάσει συνολικά τους 1.304,7 τόνους. Πρόκειται για φέτα ΠΟΠ, με συνολική ποσότητα 1.083,6 τόνων, γραβιέρα με 17,1 τόνους, κεφαλοτύρι με 10,7 τόνους και 87,8 από λοιπά τυριά, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου.

Το υπουργείο ενημερώνει ότι τα προϊόντα που διακινούνται τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έχουν περάσει όλα τα στάδια ελέγχου. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η παρακολούθηση της διαδικασίας γίνεται σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τον ΕΦΕΤ, με στόχο να διασφαλίζεται η προστασία της ζωικής παραγωγής, η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Κοπάδι αιγοπροβάτων Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στα μισά η παραγωγή από πέρσι

Σύμφωνα με τον Γεωργικό Οργανισμό «ΕΛΓΟ-Δήμητρα», η παραγωγή πρόβειου και γίδινου γάλακτος στη Μυτιλήνη έπεσε στα μισά επίπεδα τον Απρίλιο του 2026 συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2026 παρήχθησαν 4.664.692 κιλά πρόβειου γάλακτος από 1.870 κτηνοτρόφους και 400.657 κιλά γίδινου γάλακτος από 318 παραγωγούς.

Τα ποσά αυτά έφταναν τα 8.002.516 κιλά πρόβειου γάλακτος το 2026 από 2.335 κτηνοτρόφους και 664.874 κιλά γίδινο γάλα από 484 παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου Παναγιώτη Σταμάτης, ο οποίος μίλησε στο Aegean Voice 107.5, παρά την άρση των μέτρων οι αποθηκευτικοί χώροι παραμένουν γεμάτοι με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να παράξουν άλλο, ενώ έντονη είναι η αγωνία να βρεθεί θετικό κρούσμα στο κοπάδι τους, καθώς αυτό σημαίνει συνολική θανάτωση.

Όπως ανέφερε, στο πεδίο επιχειρούν μόλις 5 κτηνίατροι για 500.000 ζώα, με αποτέλεσμα η διαδικασία της ιχνηλάτησης να διαρκεί πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Σύμφωνα με το stonisi.gr, από τα 8 εκατ. που αναμενόταν να δοθούν ως αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους από το ΥΠΑΑΤ, μόνο τα 2,5 εκατ. θα εκταμιευθούν. Παράλληλα, το ποσό που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι συμψηφίζεται με προηγούμενες οφειλές, με αποτέλεσμα ορισμένοι να μην παίρνουν κάποια ενίσχυση για τη χαμένη παραγωγή τους.

Προϋπολογισμός 1 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες απολύμανσης

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε σε πρόσκληση χρηματοδότησης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Μυτιλήνης, με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο αυτή, κατά την οποία συνεχίζεται η ιχνηλάτηση κρουσμάτων, λειτουργούν 35 συνεργεία απολυμάνσεως σε όλο το νησί, εκ των οποίων τα 23 είναι κινητά, τα 8 ανενεργά και 4 είναι κινητά.

Πληροφορίες που έρχονται από την τοπική κοινότητα κάνουν λόγο για ελλειπή απολύμανση στους κεντρικούς δρόμους, ενώ εκκρεμεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ζητήματα διαφάνειας ως προς τη διαχείριση της κρίσης και το συνολικό κόστος των μέτρων.

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