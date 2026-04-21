Αφθώδης πυρετός: Πέντε μέτρα για τους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης προτείνει ο Ανδρουλάκης

Τις πέντε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σε κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στο νησί προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφία.

Σε σύσκεψη που έγινε με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών του νησιού, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η παραγωγή και η ανάπτυξη της οικονομίας της Μυτιλήνης στηρίζονται στον πυλώνα της κτηνοτροφίας, από τον οποίο εξαρτώνται περίπου 3.000 οικογένειες. Το νησί έχει ετήσια παραγωγή άνω των 56 εκατ. κιλών αιγοπρόβειου γάλακτος», ενώ υπογράμμισε ότι «η κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, έχουν οδηγήσει στο σημείο να υφίσταται η Μυτιλήνη μία τεράστια καταστροφή».

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα τόνισε ότι ενώ το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού ταλανίζει το νησί εδώ και εβδομάδες, δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.

Τα 5 μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 5 προτάσεις του κόμματος για να λυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα το μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει:

Οικονομική στήριξη των παραγωγών με πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων, Ενίσχυση της βιοασφάλειας με τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων. Ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων υπό αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος διασποράς Εξέταση εφαρμογής στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου. Οργανωμένη ανασύσταση της παραγωγής με προγράμματα αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου Μυτιλήνης και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση απέτυχε. Ερχόμαστε σήμερα ενώ το πρόβλημα έχει επεκταθεί πάρα πολύ, να προτείνουμε κάποια μέτρα για να σώσουμε ό,τι σώζεται και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήττονται», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά κλείνοντας την τοποθέτησή του, μιλώντας όχι μόνο για το συγκεκριμένο νησί, αλλά και για την κατάσταση στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης