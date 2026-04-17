Αφθώδης πυρετός: Στη Μυτιλήνη 10 κτηνίατροι για επιτήρηση της νόσου – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, τυροκόμων, παραγωγών και τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά.

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «το κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει το νησί απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για την μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Μυτιλήνη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας».

Στο νησί θα μεταβούν 10 κτηνίατροι του ΕΓΛΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του Υπουργού. Ανακοινώθηκε και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών, αναφέρει το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Διαβάστε επίσης