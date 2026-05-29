Αφθώδης πυρετός: «Αν φύγει από Μυτιλήνη και πάει στην ηπειρωτική χώρα καταστράφηκε η κτηνοτροφία»

«Το πρώτο μέλημα είναι οι περιορισμοί διασποράς του αφθώδους πυρετού μέσα στη Λέσβο, αλλά μη φύγει από τη Λέσβο και πάει στην Ηπειρωτική» είπε ο κ. Πρωτοψάλτης

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο αφθώδης πυρετός στη Μυτιλήνη αποτελεί σοβαρή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία, αν εξαπλωθεί στην ηπειρωτική χώρα.
  • Επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων για να περιοριστεί η διασπορά του αφθώδους πυρετού.
  • Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας και θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την προστασία της κτηνοτροφίας.
  • Οι έλεγχοι στις βιολογικές καλλιέργειες αποκάλυψαν υψηλή παραβατικότητα, ιδίως στη μελισσοκομία και κτηνοτροφία, με συνέπεια αναστολή επιδοτήσεων.
  • Οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών μεγεθών σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις πλήττουν την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων.
Με ωρολογιακή βόμβα μοιάζει ο αφθώδης πυρετός, που απειλεί να τινάξει στον αέρα το οικοδόμημα της ελληνικής κτηνοτροφίας, αν φύγει από τα στενά όρια της Μυτιλήνης και περάσει στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο γ.γ. Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο Mega. Ο γενικός γραμματέας τόνισε την ανάγκη για μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία συχνά απουσιάζουν στις εκτροφές, αλλά και την αναγκαιότητα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας τη βούληση του υπουργείου να λύσει τις χρόνιες παθογένειες, αλλά υπογράμμισε ότι απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο του κράτους.

«Έγινε lockdown. (…) Έπρεπε να γίνει. Ήταν αυτή και η ευρωπαϊκή οδηγία. Και μας είπαν και μπράβο που σταματήσαμε να βγαίνουν τα τυριά. Αυτά δεν είναι πράγματα που αποφασίζουμε μόνοι μας. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί», είπε.

«Αν φύγει από τη Μυτιλήνη θα καταστραφεί η ελληνική κτηνοτροφία»

«Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι επιζωοτίες είναι εδώ. Είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έρχονται συνεχώς, και η ευλογία από την Τουρκία ήρθε. Πρέπει να θωρακιστούμε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέτρα βιοασφάλειας είναι για να προστατευτούμε οι ίδιοι και οι επενδύσεις μας από αυτές τις επιζωοτίες, απαιτεί να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, που δυστυχώς σε πολλές εκτροφές δεν υπάρχουν».

«Το πρώτο μέλημα είναι οι περιορισμοί διασποράς του αφθώδους πυρετού μέσα στη Λέσβο, αλλά μη φύγει από τη Λέσβο και πάει στην Ηπειρωτική. Θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας. Γι’ αυτό, βέβαια οι περιορισμοί διακίνησης ζώων, ζωϊκών προϊόντων και υποπροϊόντων, όπως τα τυριά τις πρώτες βδομάδες του αφθώδους, αυτό είχε στόχο».

Υψηλή παραβατικότητα στους βιολογικούς παραγωγούς

Εξάλλου, ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στις βιολογικές καλλιέργειες, όπου παρατηρήθηκε μια τεράστια αύξηση στους βιολογικούς παραγωγούς (από 30.000 το 2019 σε 125.000 το 2024), γεγονός που οδήγησε σε σειρά ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποκάλυψαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, ειδικά στη βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα την αναστολή επιδοτήσεων για νέα προγράμματα.

Όπως εξήγησε, η η αναστολή ήταν αναγκαία λόγω των συστηματικών προβλημάτων, όπως φορείς πιστοποίησης που έδιναν βιολογικές πιστοποιήσεις χωρίς οι παραγωγοί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επιπλέον, επιτόπιοι έλεγχοι σε παραγωγούς έδειξαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των πραγματικών μεγεθών (π.χ. κυψέλες, ζώα), πλήττοντας την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων και καθιστώντας τον καταναλωτή ανίσχυρο απέναντι στην απάτη.

