Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963

Δημήτρης Δρίζος

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week
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  • Το μαχητικό F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week είναι διθέσιο, πολυλειτουργικό και έχει δύο κινητήρες.
  • Το F-4 Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής και η παραγωγή του ξεκίνησε το 1963.
  • Η Ελλάδα απέκτησε τα πρώτα Phantom το 1974 μέσω του αμυντικού προγράμματος Peace Icarus.
  • 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στο πλαίσιο του προγράμματος Peace Icarus 2000.
  • Το F-4E Phantom II έχει μέγιστη ταχύτητα 2.370 km/h, μέγιστο ύψος πάνω από 15.240 μέτρα και πλήρωμα δύο ατόμων.
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Διθέσιο μαχητικό πολλαπλού ρόλου με δύο κινητήρες είναι το F-4της Πολεμικής Αεροπορίας που συνετρίβη στην Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000

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