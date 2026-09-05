Τανάγρα: Η στιγμή πτώσης του Phantom - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Ένα μαχητικό Phantom F-4 συνετρίβη λίγο πριν τις 15:00 στον διάδρομο απογείωσης της αεροπορικής βάσης στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026.

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και δεν φάνηκε να εκτοξεύτηκαν οι πιλότοι πριν την πτώση.

Το Phantom ανήκε στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας και συνετρίβη κατά τη διάρκεια ελιγμού σε υψηλή ταχύτητα παράλληλα με τον διάδρομο.

Τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 και 36 από αυτά έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στο πρόγραμμα Peace Icarus 2000.

Το F-4E Phantom II έχει πλήρωμα δύο χειριστών, δύο κινητήρες General Electric J-79 turbojet, μέγιστη ταχύτητα 2.370 χλμ/ώρα και μέγιστο ύψος πτήσης πάνω από 15.240 μέτρα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Τανάγρα, όπου πραγματοποιείται η Athens Flying Week 2026, μετά τη συντριβή ενός διθέσιου μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom F-4 λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή της πτώσης του Phantom, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πυκνός καπνός και φωτιά είναι ορατά στο σημείο.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης. Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.

Λίγο μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο.

Ο εκφωνητής του σόου Athens Flying Show του έλεγε «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία του φράση, οι θεατές ακούστηκαν να λένε δύο λέξεις: «Ωχ, έπεσε».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000

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