Τανάγρα: Τα μοιραία δευτερόλεπτα της πτώσης του Phantom

Snapshot Το διθέσιο F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week με δύο χειριστές μέσα.

Το μαχητικό απογειώθηκε από την 338 Μοίρα της Ανδραβίδας για επίδειξη και έκανε τους πρώτους ελιγμούς πριν την πτώση.

Το Phantom κινούνταν παράλληλα με τον διάδρομο σε πολύ υψηλή ταχύτητα όταν συνέβη το δυστύχημα.

Οι θεατές παρακολουθούσαν την πτήση και άκουσαν τον εκφωνητή να αναφέρει την κίνηση του αεροσκάφους πριν ακούσουν την έκφραση «Ωχ, έπεσε». Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει η πτώση του F-4 Phantom στο πλαίσιο της Athens Flying Week, καθώς συνετρίβη το σκάφος με πλήρωμα δύο χειριστών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης το διθέσιο F4-Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από την 338 Μοίρα της Ανδραβιδας απογειώθηκε για να πραγματοποιήσει επίδειξη.

Λίγο μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο. Ενώ κινούταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, επέστρεφε

Ο εκφωνητής του σόου Athens Flying Show του έλεγε «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία του φράση, οι θεατές ακούστηκαν να λένε δύο λέξεις: «Ωχ, έπεσε».

Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000