Σημαντική ανακάλυψη: Νέο είδος δεινοσαύρου με θολωτή κεφαλή βρέθηκε στη Μοντάνα

Ένα νέο είδος δεινοσαύρου με θολωτή κεφαλή ανακαλύφθηκε σε απολιθώματα που βρέθηκαν στη Μοντάνα, σύμφωνα με ερευνητές.

Ο δεινόσαυρος, με το όνομα Brontotholus harmoni, ανήκει στην οικογένεια pachycephalosauridae και πιστεύεται ότι έζησε πριν από περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Zoological Journal of the Linnean Society.

Οι παχυκεφαλοσαυρίδες είναι γνωστοί για το είδος των δίποδων, θολωτών δεινοσαύρων που αποτελούν μέρος του. Ο κλάδος - μια ομάδα που αποτελείται από έναν μόνο πρόγονο και όλους τους απογόνους του - είναι «αποκλειστικά γνωστός» από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο στην Ασία και τη δυτική Βόρεια Αμερική, έγραψαν οι συγγραφείς.

Κατά τα τέλη της Κρητιδικής περιόδου, η δυτική Βόρεια Αμερική βίωσε αρκετούς οπισθοδρομικούς και υπερβατικούς κύκλους της Δυτικής Εσωτερικής Θαλάσσιας Οδού, οι οποίοι επέτρεψαν σε κλάδους δεινοσαύρων όπως οι τυραννοσαυρίδες, οι κερατοψίδες, οι αδροσαυρίδες και οι παχυκεφαλοσαυρίδες να εξελιχθούν λόγω των διακυμάνσεων της περιοχής των οικοτόπων που σχετίζονται με την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με την έρευνα.

Η πλειονότητα των όσων γνωρίζουν οι επιστήμονες για τα είδη παχυκεφαλοσαυρίδων προέρχεται από κρανιακά υπολείμματα, σύμφωνα με την έρευνα.

Ο B. Hamorni διαθέτει μια «ξεχωριστή σειρά μορφολογικών χαρακτηριστικών» από άλλους παχυκεφαλοσαυρίδες, όπως δίποδο βάδισμα, παχύρρευστους θόλους και διακοσμημένα κρανία, ανέφεραν οι ερευνητές.

Το φυτοφάγο πιθανότατα είχε μήκος περίπου 3 μέτρα και το μέγεθος του θόλου του υποδηλώνει ότι είναι το τρίτο μεγαλύτερο παχυκεφαλοσαυρίδιο που έχει βρεθεί στη Βόρεια Αμερική.

Η ανακάλυψη αυξάνει την κατανόηση της μορφολογίας και της ποικιλομορφίας των παχυκεφαλοσαυρίδων και δείχνει ότι ο κλάδος περιείχε σχετικά μεγάλους δεινόσαυρους ήδη από τη Μέση Καμπανική περίοδο, ανέφεραν οι ερευνητές.