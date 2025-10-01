Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν!

Αδιανόητη τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος το 2021 την είχε δολοφονήσει μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊώαννίδη, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν και νέα δίκη καθώς αμφότεροι θεωρούν πως δεν ήταν δίκαιη η δίκη που τελέστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Με απλά λόγια ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών, τέσσερα χρόνια μετά τον εγκλεισμό του θέλει να «σπάσει» τα ισόβια και να αφεθεί ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει το δικαίωμα για αίτημα αναίρεσης ενώ το «χαρτί» που θα παίξει η πλευρά του συζυγοκτόνου είναι το τι προηγήθηκε πριν διαπράξει το έγκλημα που σόκαρε το πανελλήνιο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις πρώτες ώρες της 11ης Μαΐου 2021, η ελληνική κοινωνία πάγωσε όταν η 19χρονη Καρολάιν Κράουτς, γεννημένη το 2001, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά Αττικής. Η Καρολάιν ήταν Ελληνίδα με βρετανική και φιλιππινέζικη καταγωγή και εκείνη τη νύχτα διέμενε με τον σύζυγό της και το μωρό τους στην κατοικία της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αρχική κατάθεση που έδωσε ο σύζυγός της, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα τρεις κουκουλοφόροι οπλισμένοι εισέβαλαν στο σπίτι από παράθυρο του υπογείου. Κατά την αφήγησή του, οι δράστες δολοφόνησαν τον σκύλο της οικογένειας, τον κρέμασαν από τη σκάλα, άρπαξαν χρήματα και κρατούσαν όμηρους το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα.

Η Καρολάιν, που γνώριζε πολεμικές τέχνες, φέρεται να προσπάθησε να αντισταθεί όταν ένας από τους δράστες σημάδεψε το μωρό με όπλο. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και δολοφονήθηκε με ασφυξία.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι εντόπισαν ότι η κάρτα μνήμης της κάμερας ασφαλείας είχε αφαιρεθεί στις 01:20, δηλαδή αρκετές ώρες πριν από την ώρα που είχε δηλωθεί η διάρρηξη. Επιπλέον, το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν κατέγραψε ότι οι παλμοί της σταμάτησαν στις 04:11. Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών δεδομένων του συζύγου αποκάλυψε ασυνέπειες σε σχέση με την κατάθεσή του.

Στις 17 Ιουνίου, μετά από εντατικές έρευνες και παρουσία νέων στοιχείων, ο σύζυγος κλήθηκε στην Αθήνα και, έπειτα από πολύωρη ανάκριση, ομολόγησε ότι δολοφόνησε ο ίδιος την Καρολάιν. Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη θανάτωση του σκύλου, καθώς και για ψευδή καταγγελία και ψευδομαρτυρία.

Στις 22 Ιουνίου κρίθηκε προφυλακιστέος. Η δίκη ξεκίνησε στις 12 Απριλίου 2022 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας και στις 16 Μαΐου 2022 το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν δέκα έτη για τη θανάτωση του σκύλου και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Σε δεύτερο βαθμό, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο κύμα δημοσιότητας στην Ελλάδα και διεθνώς, κυρίως λόγω της βρετανικής καταγωγής της Καρολάιν και του γεγονότος ότι αρχικά παρουσιάστηκε ως ληστεία που κατέληξε σε τραγωδία.