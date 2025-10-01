Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν!

Ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών έκανε λόγο πως «δεν είχε δίκαιη δίκη»!

Δημήτρης Δρίζος

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν!
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αδιανόητη τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος το 2021 την είχε δολοφονήσει μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊώαννίδη, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν και νέα δίκη καθώς αμφότεροι θεωρούν πως δεν ήταν δίκαιη η δίκη που τελέστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Με απλά λόγια ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών, τέσσερα χρόνια μετά τον εγκλεισμό του θέλει να «σπάσει» τα ισόβια και να αφεθεί ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει το δικαίωμα για αίτημα αναίρεσης ενώ το «χαρτί» που θα παίξει η πλευρά του συζυγοκτόνου είναι το τι προηγήθηκε πριν διαπράξει το έγκλημα που σόκαρε το πανελλήνιο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις πρώτες ώρες της 11ης Μαΐου 2021, η ελληνική κοινωνία πάγωσε όταν η 19χρονη Καρολάιν Κράουτς, γεννημένη το 2001, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά Αττικής. Η Καρολάιν ήταν Ελληνίδα με βρετανική και φιλιππινέζικη καταγωγή και εκείνη τη νύχτα διέμενε με τον σύζυγό της και το μωρό τους στην κατοικία της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αρχική κατάθεση που έδωσε ο σύζυγός της, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα τρεις κουκουλοφόροι οπλισμένοι εισέβαλαν στο σπίτι από παράθυρο του υπογείου. Κατά την αφήγησή του, οι δράστες δολοφόνησαν τον σκύλο της οικογένειας, τον κρέμασαν από τη σκάλα, άρπαξαν χρήματα και κρατούσαν όμηρους το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα.

Η Καρολάιν, που γνώριζε πολεμικές τέχνες, φέρεται να προσπάθησε να αντισταθεί όταν ένας από τους δράστες σημάδεψε το μωρό με όπλο. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και δολοφονήθηκε με ασφυξία.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι εντόπισαν ότι η κάρτα μνήμης της κάμερας ασφαλείας είχε αφαιρεθεί στις 01:20, δηλαδή αρκετές ώρες πριν από την ώρα που είχε δηλωθεί η διάρρηξη. Επιπλέον, το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν κατέγραψε ότι οι παλμοί της σταμάτησαν στις 04:11. Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών δεδομένων του συζύγου αποκάλυψε ασυνέπειες σε σχέση με την κατάθεσή του.

Στις 17 Ιουνίου, μετά από εντατικές έρευνες και παρουσία νέων στοιχείων, ο σύζυγος κλήθηκε στην Αθήνα και, έπειτα από πολύωρη ανάκριση, ομολόγησε ότι δολοφόνησε ο ίδιος την Καρολάιν. Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη θανάτωση του σκύλου, καθώς και για ψευδή καταγγελία και ψευδομαρτυρία.

Στις 22 Ιουνίου κρίθηκε προφυλακιστέος. Η δίκη ξεκίνησε στις 12 Απριλίου 2022 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας και στις 16 Μαΐου 2022 το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν δέκα έτη για τη θανάτωση του σκύλου και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Σε δεύτερο βαθμό, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο κύμα δημοσιότητας στην Ελλάδα και διεθνώς, κυρίως λόγω της βρετανικής καταγωγής της Καρολάιν και του γεγονότος ότι αρχικά παρουσιάστηκε ως ληστεία που κατέληξε σε τραγωδία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

09:33LIFESTYLE

Μαρία Φωκά: Το βίντεο της Φίνος Φιλμς για τα γενέθλιά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ