Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η εξομολόγηση της αδελφής της μετά την κηδεία - «Ήταν και μάνα και αδελφή»

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με καρκίνο και ενταφιάστηκε δίπλα στον σύζυγό της Καρλ Ντιν σε ιδιωτική τελετή στο Νάσβιλ.

Η αδελφή της, Φρίντα, αποκάλεσε τη Ντόλι «Dolly Momma» και τόνισε τον ρόλο της ως μητέρα και αδελφή στη ζωή της, ζητώντας προσευχές για την οικογένεια μετά την απώλεια.

Η Φρίντα σχεδιάζει να δημιουργήσει κάτι ιδιαίτερο προς τιμήν της Ντόλι, για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της και να τη μοιραστεί με τους θαυμαστές της.

Η κηδεία της Ντόλι Πάρτον οργανώθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες της, με το τραγούδι «If We Never Meet Again» να ακούγεται ως φόρος τιμής, όπως είχε επιλέξει η ίδια το 2014.

Η Ντόλι είχε εκφράσει ότι ήθελε το «I Will Always Love You» να παίζει στην κηδεία της, αναφερόμενη στη συγκινητική στιγμή της κηδείας της Whitney Houston. Snapshot powered by AI

Θρήνο σκόρπισε στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία η είδηση θανάτου της Ντόλι Πάρτον, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η αδελφή της θρυλικής τραγουδίστριας, Φρίντα, μίλησε δημόσια μετά την κηδεία της τραγουδίστριας αποτίοντας φόρο τιμής στη «Dolly Momma» της.

Η οικογένεια της Ντόλι ανακοίνωσε την Κυριακή (30/8) ότι η τραγουδίστρια «οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία» δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, μετά από ιδιωτική τελετή.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Νάσβιλ, με τη Ντόλι να ενταφιάζεται φορώντας ένα απλό βαμβακερό φόρεμα και ένα ζευγάρι από τα αγαπημένα της ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Η ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας της country, Λέινι Μέι Πάρτον, γνωστοποίησε την είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, την οποία συνόδευσε με κοινές φωτογραφίες τους.

Τώρα, η Φρίντα — μία από τα 11 αδέλφια της Ντόλι Πάρτον — θέλησε με τη σειρά της να αποχαιρετήσει την τραγουδίστρια, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Jolene» και «9 to 5».

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, η Φρίντα έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους που δείχνετε κατανόηση όσο θρηνώ τον θάνατο της μεγάλης μου αδελφής. Ξέρω ότι για ολόκληρο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η “Dolly Momma” μου. Ήταν η αδελφή που ερχόταν και ξάπλωνε δίπλα μου όταν ήμουν μικρή, επειδή φοβόμασταν και οι δύο το σκοτάδι. Ήταν η γυναίκα που στάθηκε δίπλα μου και έγινε η μαμά μου, μεγαλώνοντάς με από τα 13 έως τα 18 μου χρόνια. Ήταν επίσης εκείνη που προσπαθούσε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις εμφανίσεις μου στο Dollywood — συγγνώμη, αδελφή μου, αλλά σε αυτό σίγουρα δεν σε άκουσα».

Η Φρίντα συνέχισε: «Όπως όλες οι αδελφές, έτσι κι εμείς είχαμε όλα αυτά τα χρόνια τις διαφωνίες και τους καβγάδες μας. Όμως, μέσα από όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, μέσα από τα γέλια και τα δάκρυα, δεν σταμάτησα ποτέ να την αγαπώ. Πριν από μήνες σας είχα ζητήσει να προσευχηθείτε για την Ντόλι. Τώρα, όμως, θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την ανυπέρβλητη απώλεια».

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Στο μήνυμά της, η Φρίντα αποκάλυψε επίσης ότι «ετοιμάζει κάτι πολύ ξεχωριστό» προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της αδελφής της.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και στις καρδιές πολλών από εσάς. Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να χαμογελώ και να μοιράζομαι με τους άλλους την αγάπη που εκείνη έδινε τόσο απλόχερα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμη και τις ημέρες που μου φαίνεται αδύνατο», έγραψε η Φρίντα.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερο στη μνήμη της αδελφής της.

«Ετοιμάζω κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της. Είναι ο δικός μου τρόπος να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της “Dolly Momma” μου κοντά μου, αλλά ταυτόχρονα να το μοιραστώ με όλους εσάς που την αγαπήσατε. Σας ευχαριστώ που την αγαπήσατε, που προσευχηθήκατε για εκείνη και τώρα που αγαπάτε και προσεύχεστε για όλους εμάς. Με όλη μου την αγάπη, Φρίντα».

Η κηδεία της Ντόλι Πάρτον, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, φέρεται να οργανώθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες της ίδιας, καθώς η τραγουδίστρια είχε φροντίσει ορισμένες λεπτομέρειες πριν από τον θάνατό της.

Το 2014, η Πάρτον είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly ότι επιθυμούσε στην κηδεία της να ακουστεί το τραγούδι «If We Never Meet Again (This Side Of Heaven)», το οποίο έγραψε ο Albert E. Brumley το 1945 και αργότερα ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, ο Johnny Cash.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Μιλώντας τότε στο αμερικανικό μέσο, είχε αναφερθεί και στο εμβληματικό «I Will Always Love You», το τραγούδι που έγραψε η ίδια και έγινε παγκόσμια επιτυχία και μέσα από την ερμηνεία της Whitney Houston.

«Είμαι σίγουρη ότι όταν πεθάνω θα παίζουν το “I Will Always Love You”, όπως έκαναν και με τη Whitney Houston. Όταν σήκωσαν το φέρετρό της και άρχισε να ακούγεται αυτό το τραγούδι, άρχισα να κλαίω και σκέφτηκα: “Θεέ μου”. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα πραγματικά ότι είχε φύγει», είχε εξομολογηθεί.

«Υπάρχει όμως ένα τραγούδι που λέγεται “If We Never Meet Again”. Είναι ένα παλιό country-gospel εκκλησιαστικό τραγούδι που μιλά για το εξής: “Αν δεν ξανασυναντηθούμε σε αυτή την πλευρά του Παραδείσου, θα σε συναντήσω σε εκείνη την όμορφη ακτή, όπου τα υπέροχα τριαντάφυλλα ανθίζουν για πάντα και όπου δεν υπάρχουν πια αποχωρισμοί”.Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου. Το τραγουδήσαμε στην κηδεία του και θα ήθελα να ακουστεί και στη δική μου».

Διαβάστε επίσης