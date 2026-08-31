Δύσκολες ώρες για την Κιάρα Φεράνι: Χρειάστηκε οξυγόνο έπειτα από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα

Η διάσημη influencer χρειάστηκε οξυγόνο μετά από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα

Ανθή Κουρεντζή

Δύσκολες ώρες για την Κιάρα Φεράνι: Χρειάστηκε οξυγόνο έπειτα από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα
LIFESTYLE
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  • Η influencer Κιάρα Φεράνι χρειάστηκε οξυγόνο μετά από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα στο Βουνό Ουράνιο Τόξο στο Περού λόγω συμπτωμάτων νόσου υψομέτρου.
  • Η αδιαθεσία της εμφανίστηκε ξαφνικά μετά την επιστροφή στην πόλη και την κατανάλωση πίτσας, με δυσκολία στην αναπνοή και αίσθημα πανικού.
  • Η κατάσταση βελτιώθηκε χάρη στην παρέμβαση γιατρών που συνόδευαν το γκρουπ και στη χρήση οξυγόνου στο ξενοδοχείο.
  • Η Κιάρα και ο σύντροφός της Χοσέ Ερνάντες πραγματοποιούν διακοπές στο Περού, εξερευνώντας διάφορες περιοχές και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως βόλτες με σκάφος και dune buggy.
  • Η Κιάρα μοιράστηκε την εμπειρία της στα social media, τονίζοντας το μάθημα να μην αισθάνεται κανείς άτρωτος απέναντι στις προκλήσεις του υψομέτρου.
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Μια απρόοπτη περιπέτεια έζησε στο Περού η Κιάρα Φεράνι. Η 39χρονη influencer, η οποία βρισκόταν σε διακοπές με τον 36χρονο σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, μετά την ολοκλήρωση πεζοπορίας στο Vinicunca, το περίφημο Βουνό Ουράνιο Τόξο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 5.036 μέτρων.

Η ίδια δημοσίευσε στα social media φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε ξενοδοχείο στο Κούσκο, φορώντας μάσκα οξυγόνου.

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Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

Όπως αποκάλυψε, τα συμπτώματα εμφανίστηκαν ξαφνικά. Μετά την επιστροφή της στην πόλη, και ενώ λίγο νωρίτερα καυχιόταν στον σύντροφό της για το πόσο καλά είχε αντέξει το μεγάλο υψόμετρο χωρίς να χρειαστεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή, έφαγε μια πίτσα και λίγο αργότερα άρχισε να νιώθει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της λεγόμενης νόσου του υψομέτρου.

«Ένιωσα ένα κύμα ζέστης, σαν να μην ανταποκρινόταν σωστά το σώμα μου», εξήγησε, προσθέτοντας πως στη συνέχεια πανικοβλήθηκε.

https://www.instagram.com/p/DcgnvwlodCP/

«Μου φαινόταν ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω καλά, ότι οι πνεύμονές μου δεν άνοιγαν σωστά και ότι τα χέρια μου δεν με υπάκουαν», ανέφερε.

Η κατάσταση, πάντως, βελτιώθηκε χάρη στους γιατρούς που βρίσκονταν μαζί με το γκρουπ, αλλά και στον εξοπλισμό του ξενοδοχείου. Η Κιάρα Φεράνι έλαβε οξυγόνο για περίπου 15 λεπτά και σταδιακά αισθάνθηκε καλύτερα.

Αφού πέρασε η τρομάρα, δεν έχασε το χιούμορ της και περιέγραψε την εμπειρία στους ακολούθους της.

«Κάθε φορά που λέω ότι είμαι καλά, κάτι συμβαίνει», σχολίασε, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε και το… μάθημα που πήρε από την περιπέτειά της στις Άνδεις: «Μάθημα της ημέρας: ποτέ να μην αισθάνεσαι άτρωτη».

https://www.instagram.com/reel/Dcqsyn8ATD3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι διακοπές στο Περού

Η Κιάρα Φεράνι και ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες, επέλεξαν το Περού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ζευγάρι, που πρόσφατα γιόρτασε επτά μήνες σχέσης, ταξίδεψε σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της χώρας, από την πρωτεύουσα Λίμα μέχρι περιοχές με παρθένα φύση και εντυπωσιακά χρώματα.

Λίγο πριν από το ταξίδι, η Ιταλίδα επιχειρηματίας είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών με τη λεζάντα «Iris», μέσα από το οποίο αναπολούσε στιγμές από τη σχέση τους: από τα πρώτα κοινά στιγμιότυπα στην Κολομβία μέχρι πιο καθημερινές στιγμές, διακοπές στο χιόνι και επίσημες εμφανίσεις.

Το ταξίδι τους στο Περού ξεκίνησε από το Παράκας, στην κεντρική ακτή της χώρας, περίπου 250 χιλιόμετρα από τη Λίμα. Η περιοχή φημίζεται για την εθνική προστατευόμενη ζώνη, την έρημο και τα νησιά Ballestas, όπου ζουν θαλάσσια λιοντάρια.

https://www.instagram.com/p/DcqdpgZkVJt/

«Δοκίμασα το τοπικό φαγητό, είδα θαλάσσια λιοντάρια και δελφίνια, δοκίμασα κρασί και απόλαυσα κάθε στιγμή», είχε γράψει η Φεράνι στη λεζάντα σχετικής ανάρτησης.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε, εμφανιζόταν να χαϊδεύει σκυλιά — με ένα από αυτά να της δίνει μάλιστα ένα μικρό δάγκωμα — να κάνει βόλτα με σκάφος, ενώ ο Χοσέ βουτούσε στη θάλασσα, να παρατηρεί δελφίνια και να δοκιμάζει περουβιανό ceviche, το χαρακτηριστικό πιάτο με ωμό ψάρι μαριναρισμένο σε εσπεριδοειδή.

Το ζευγάρι δοκίμασε επίσης πιο έντονες δραστηριότητες, όπως βόλτες με dune buggy στους αμμόλοφους της ερήμου και sandboarding, με την Κιάρα να έχει και μια αστεία πτώση.

Πριν ξεκινήσει μία από τις περιπέτειες, ο Χοσέ τη ρώτησε χαριτολογώντας: «Τα τελευταία σου λόγια;», με εκείνη να απαντά: «Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά!».

Οι δυο τους έκλειναν τις ημέρες τους απολαμβάνοντας εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα από τους αμμόλοφους, ρομαντικά δείπνα κάτω από τα αστέρια και γευσιγνωσίες τοπικών κρασιών.

Οι followers της δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με έναν να γράφει «Τι όμορφη! Καλώς ήρθες», ενώ άλλος σχολίασε: «Αγαπάμε την Κιάρα σε version Περού».

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