«Θα με θυμούνται;»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Τζίμι Χέντριξ λίγο πριν τον θάνατό του

Snapshot Η τελευταία συναυλία του Τζίμι Χέντριξ στο νησί Φέμαρν στιγματίστηκε από βία και χάος, με τους Hells Angels να καταλαμβάνουν τον χώρο και να προκαλούν επεισόδια.

Ο Έρικ Μπάρετ, στενός συνεργάτης του Χέντριξ, υπέστη επίθεση από μέλος των Hells Angels προσπαθώντας να προστατεύσει τον μάνατζερ της περιοδείας.

Ο θάνατος του Τζίμι Χέντριξ οφείλεται σε ασφυξία μετά από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, σύμφωνα με τη νεκροψία και τις μαρτυρίες του Μπάρετ.

Ο Μπάρετ απορρίπτει κατηγορηματικά θεωρίες συνωμοσίας για δολοφονία του Χέντριξ και υποστηρίζει ότι η χρήση ναρκωτικών ήταν αιτία ατυχήματος.

Πίσω από τη σκηνική εκρηκτικότητα, ο Χέντριξ ήταν ένας ντροπαλός και ανασφαλής άνθρωπος, που εξέφραζε αμφιβολίες για το αν θα τον θυμόταν ο κόσμος. Snapshot powered by AI

Υποτίθεται ότι θα ήταν ακόμη ένας σταθμός στην περιοδεία του Τζίμι Χέντριξ. Ωστόσο, ένα φεστιβάλ που στιγματίστηκε από βία και χάος έμελλε να αποτελέσει την τελευταία επίσημη συναυλιακή εμφάνιση του θρύλου της ροκ.

Ο Έρικ Μπάρετ, ο οποίος υπήρξε roadie και έμπιστος συνεργάτης του Χέντριξ από το 1968 έως το 1970, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond».

Στη συνέχεια, ο Μπάρετ πέρασε σχεδόν πέντε δεκαετίες δουλεύοντας στα παρασκήνια με άλλους εμβληματικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Madonna, ο David Bowie και οι Aerosmith.

«Παίζαμε στο νησί Φέμαρν και οι Hells Angels είχαν ουσιαστικά καταλάβει τα πάντα», θυμήθηκε ο Έρικ Μπάρετ μιλώντας στο Fox News Digital. «Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Ήταν ένα τρομακτικό μέρος για να βρίσκεσαι. Είχαμε δύο αυτοκίνητα να μας περιμένουν για να φύγουμε από το νησί και να επιστρέψουμε στο Λονδίνο. Όμως οι Hells Angels δεν ήθελαν να μας αφήσουν να φύγουμε. Ήθελαν τα παιδιά να μείνουν και να διασκεδάσουν μαζί τους. Και τότε η κατάσταση έγινε βίαιη».

Σύμφωνα με όσα γράφει ο Μπάρετ στο βιβλίο του, εκατοντάδες μέλη των Hells Angels κατέφθασαν στο νησί και πήραν τον έλεγχο του χώρου του φεστιβάλ. Όπως αναφέρει, πολλοί από τους θεατές που κατασκήνωναν εκεί «ξυλοκοπήθηκαν και ληστεύτηκαν», ενώ οι άνδρες ασφαλείας του φεστιβάλ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Ο Χέντριξ, βλέποντας το χάος που επικρατούσε, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του «μόνος και νηφάλιος». Η περιβόητη λέσχη μοτοσικλετιστών είχε πλέον καταλάβει τον χώρο.

Την επόμενη ημέρα, ο Χέντριξ ανέβηκε στη σκηνή και έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες. Απευθυνόμενος στο εχθρικό κοινό, είπε: «Δεν με νοιάζει καθόλου αν με γιουχάρετε, αρκεί να το κάνετε στον σωστό τόνο», πριν ξεσπάσει σε γέλια. Όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, αποχαιρέτησε το κοινό λέγοντας: "Ευχαριστώ, αντίο. Ειρήνη!"».

Ο Μπάρετ οδήγησε γρήγορα τον Χέντριξ και το συγκρότημα μακριά από τη σκηνή, προς τα αυτοκίνητα που τους περίμεναν. Ήθελε όσο τίποτε άλλο να φύγουν από το νησί. Τότε, όμως, οι μοτοσικλετιστές τούς περικύκλωσαν.

«Είδα έναν από τους Hells Angels να ετοιμάζεται να χτυπήσει τον μάνατζερ της περιοδείας, Τζέρι Στίκελς, στο κεφάλι με ένα γκλομπ», θυμήθηκε ο Μπάρετ. «Σήκωσα το χέρι μου για να δεχτώ εγώ το χτύπημα. Παραλίγο να λιποθυμήσω από τον πόνο, αλλά φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν είχε προσγειωθεί στο κρανίο του Τζέρι. Καταφέραμε τελικά να μπούμε στο αυτοκίνητο».

Ο Χέντριξ είχε δει τον Μπάρετ να δέχεται το χτύπημα και δεν σταματούσε να τον κοιτάζει.

«Το μόνο που μου είπε ήταν: “Είσαι καλά, Έρικ; Είσαι καλά;”. Συνέχιζε να με ρωτάει αν ήμουν καλά. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που ήταν. Και… αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που μου είπε ποτέ».

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1970, διασώστες έφτασαν στο διαμέρισμα της Μόνικα Ντάνεμαν στο Samarkand Hotel του Λονδίνου και βρήκαν τον Τζίμι Χέντριξ χωρίς τις αισθήσεις του. Ήταν μόλις 27 ετών.

Ο Τζέρι Στίκελς ήταν εκείνος που μετέφερε στον Έρικ Μπάρετ τη δυσάρεστη είδηση.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», θυμάται ο Μπάρετ. «Θυμάμαι να περιπλανιέμαι στο Λονδίνο σαν χαμένος. Ήταν ένα ανόητο, τραγικό δυστύχημα. Είχε πάρει πάρα πολλά από τα υπνωτικά χάπια της συντρόφου του, Μόνικα Ντάνεμαν. Υποτίθεται ότι είχε κάποια εξαιρετικά ισχυρά γερμανικά ηρεμιστικά και εκείνη είπε ότι πήρε εννέα. Δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει. Τηλεφώνησε στον Έρικ Μπέρντον των Animals, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος του Τζίμι, και εκείνος της φώναξε να καλέσει αμέσως ασθενοφόρο».

Ο Μπάρετ υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ο Χέντριξ έκανε εμετό ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα και τελικά υπέστη ασφυξία.

«Αυτό ήταν το δυστύχημα. Τα χάπια ήταν το ατύχημα. Η τραγωδία ήταν ότι πέθανε», ανέφερε.

Στο βιβλίο του γράφει: «Οι διασώστες έφτασαν, αλλά δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον Τζίμι. Τον μετέφεραν με φορείο στο ασθενοφόρο, διαβεβαιώνοντας τη Μόνικα ότι θα ήταν καλά. Είτε ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα στο κρεβάτι είτε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, ο Τζίμι έκανε εμετό. Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέθανε από ασφυξία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια βαρβιτουρικών».

Ο ίδιος περιγράφει ακόμη πως το περιστατικό τού θύμισε μια δική του εμπειρία, όταν είχε πάρει υπερβολική ποσότητα Mandrax και η σύντροφός του δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει.

«Ήταν κάτι που μπορούσε πολύ εύκολα να συμβεί και θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς στον κύκλο του Τζίμι. Το γεγονός ότι συνέβη στον ίδιο ήταν σπαρακτικό. Όμως δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα που να με κάνει να πιστεύω ότι ο θάνατός του ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που φαινόταν».

Ο Μπάρετ απορρίπτει κατηγορηματικά τις φήμες και τις θεωρίες συνωμοσίας που περιβάλλουν εδώ και δεκαετίες τον θάνατο του θρυλικού κιθαρίστα.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και ο ισχυρισμός του πρώην roadie Τζέιμς «Tappy» Ράιτ, ο οποίος στο βιβλίο του «Rock Roadie», που κυκλοφόρησε το 2009, υποστήριξε ότι ο μάνατζερ του Χέντριξ, Μάικ Τζέφρι, του είχε ομολογήσει πως σκότωσε τον μουσικό.

Ο Μπάρετ αμφισβητεί έντονα αυτή την εκδοχή και απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια ότι ο Χέντριξ δολοφονήθηκε.

«Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι ο Μάικ Τζέφρι ευθυνόταν για τον θάνατο του Τζίμι», δήλωσε. «Απλώς δεν το πιστεύω. Οι συνθήκες δεν ταιριάζουν. Και πολλοί άνθρωποι μού είπαν ότι ο Tappy το έγραψε μόνο και μόνο για να πουλήσει βιβλία. Δεν το πίστεψα ποτέ και δεν θα το πιστέψω ποτέ. Ήμουν εκεί και αυτή τη στιγμή πιθανότατα είμαι ο τελευταίος που έχει απομείνει. Όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν ένας-ένας. Οπότε όχι, δεν θα το πίστευα ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Ο Μάικ Τζέφρι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στη Νάντη της Γαλλίας το 1973.

Η Μόνικα Ντάνεμαν πέθανε το 1996, σε ηλικία 50 ετών, σε θάνατο που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Είχαν προηγηθεί, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, η καταδίκη της για περιφρόνηση δικαστηρίου στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης με την Κάθι Έτσινγχαμ, επίσης πρώην σύντροφο του Χέντριξ.

Ο Έρικ Μπάρετ αποκάλυψε ακόμη ότι, λίγο μετά τον θάνατο του Χέντριξ, είχε πει ψέματα στους δημοσιογράφους σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον μουσικό.

«Ήμουν περίπου 24 ετών όταν πέθανε», είπε. «Δεν ήθελα να αμαυρώσω τη μνήμη του. Έτσι, είπα ψέματα. Ήθελα απλώς ο κόσμος να τον βλέπει με καλό μάτι. Όσο μεγάλωνα, όμως, συνειδητοποίησα ότι δεν χρειαζόταν να λέω ψέματα. Ναι, έκανε χρήση ουσιών. Έκανε ηρωίνη; Δεν είδα ποτέ ηρωίνη κοντά του. Έχω δουλέψει στα παρασκήνια συναυλιών για σχεδόν 50 χρόνια και ξέρω ότι πρόκειται για μια ουσία που έχει σκοτώσει πολλούς μουσικούς. Όμως δεν πιστεύω ότι ο Τζίμι τη χρησιμοποιούσε. Κάπνιζε μαριχουάνα, έπαιρνε πολύ LSD και χάπια. Αλλά δεν πιστεύω ότι είχε σχέση με την ηρωίνη».

Κοιτάζοντας πίσω στα χρόνια που πέρασε δίπλα του, ο Μπάρετ περιγράφει τον Χέντριξ ως έναν «άγριο άνθρωπο» πάνω στη σκηνή. Ο μουσικός είχε γίνει διάσημος για το ότι έπαιζε κιθάρα πίσω από το κεφάλι του ή ακόμη και με τα δόντια του, ενώ συχνά έσπαγε κιθάρες και ενισχυτές στα encore και, ορισμένες φορές, έβαζε φωτιά στην κιθάρα του.

Μόλις όμως έσβηναν τα φώτα και το κοινό αποχωρούσε, ο Χέντριξ μεταμορφωνόταν, σύμφωνα με τον Μπάρετ, σε έναν «ήσυχο, πράο και ευγενικό νεαρό άνδρα».

«Μιλούσε με όλους», θυμάται. «Ήταν πολύ γοητευτικός. Και ήταν ντροπαλός. Ο κόσμος τον κοιτούσε με δέος. Όταν είχε την κιθάρα περασμένη στον λαιμό ή στον ώμο του, ένιωθε άνετα. Ήταν το στήριγμά του. Θυμάμαι, όμως, και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να πλησιάζει προς το μέρος του και τον Τζίμι να λέει λαχανιασμένος: “Είναι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ!”. Ήταν απλώς ένας ντροπαλός άνθρωπος που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τον θαυμασμό για το ταλέντο του».

Ο Μπάρετ διατηρεί πολλές προσωπικές αναμνήσεις από τον Χέντριξ, ανάμεσά τους και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή από τα γενέθλιά του.

«Θυμάμαι ότι μέναμε όλοι στο Benedict Canyon και ήταν τα γενέθλιά μου. Καθόμασταν γύρω από την πισίνα και ο Τζίμι εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα βελούδινο παντελόνι. Μου φώναξε: “Έρικ, Έρικ!”. Του απάντησα: “Τζίμι, τι χρειάζεσαι;”. Χαμογέλασε και μου είπε: “Χρόνια πολλά, φίλε. Πάρε μερικά χρήματα και πήγαινε να αγοράσεις κάτι που πραγματικά θέλεις”. Μου έδωσε 500 δολάρια, ποσό τεράστιο για εκείνη την εποχή».

«Πήγα στο North Beach Leathers, ένα κατάστημα όπου είχα δει ότι ο Τζίμι είχε αγοράσει κάποια ρούχα. Αγόρασα ένα μακρύ δερμάτινο παλτό και ξόδεψα όλα τα χρήματα που μου είχε δώσει. Ήταν το καλύτερο δώρο που είχα αγοράσει ποτέ για τον εαυτό μου. Όταν επέστρεψα, του άρεσε πολύ. Μου είπε: “Ουάου, αυτό είναι παλτό! Μακάρι να το είχα δει πριν από σένα”».

Ο Μπάρετ λέει ότι κρατά μέχρι σήμερα «όμορφες αναμνήσεις» από τον Χέντριξ. Μία από αυτές, μάλιστα, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του.

«Ήμασταν σε ένα αεροπλάνο μετά από μια συναυλία», θυμάται. «Ο Τζίμι με κοίταξε και μου είπε: “Έρικ, τι πιστεύεις; Θα με θυμούνται;”. Έμεινα άφωνος. Του είπα: “Θα σε θυμούνται; Είσαι τεράστιος εδώ”. Όμως ήταν τόσο ανασφαλής. “Είσαι σίγουρος, Έρικ; Κι αν τα παιδιά δεν έρθουν;”. Του απάντησα απλώς: “Όσον αφορά την επιτυχία, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι”».

Για τον Μπάρετ, αυτή ακριβώς η ανασφάλεια πίσω από έναν τόσο εκρηκτικό καλλιτέχνη ήταν μέρος της προσωπικότητας του Χέντριξ.

«Αυτός ήταν ο Τζίμι. Ένα δώρο του Θεού στη Γη. Και μου λείπει».

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