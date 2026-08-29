Τζορτζ Κλούνεϊ: Σε ρομαντική βραδινή έξοδο με την Αμάλ στην λίμνη Κόμο

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη νότια Γαλλία λόγω πυρκαγιών στα τέλη Ιουλίου.

Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στη λίμνη Κόμο στις αρχές Αυγούστου.

Η οικογένεια ζει στο Μπριγνόλ, στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, όπου ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να στηρίξει την τοπική κοινότητα μετά την εκκένωση.

Σε επιστολή προς τον δήμαρχο Μπριγνόλ, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον του σπιτιού τους και την αφοσίωσή τους στην αποκατάσταση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, να απολαμβάνουν μια βραδινή έξοδο στη λίμνη Κόμο στις αρχές αυτού του μήνα.

Ο 65χρονος ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι πρόσφατα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη Γαλλία, παρευρέθηκαν σε μια εκδήλωση στη Villa Passalacqua.

Στα τέλη Ιουλίου, οι πυρκαγιές που μαίνονταν στη νότια Γαλλία ανάγκασαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την οικογένειά του να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Ο σταρ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους ζουν στο Μπριγνόλ, που βρίσκεται στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτός και η οικογένειά του έπρεπε να εκκενώσουν το σπίτι τους σε μια επιστολή που έστειλε στον δήμαρχο του Μπριγνόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να στηρίξει την πόλη, η οποία έχει λιγότερους από 18.000 κατοίκους.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα καταφέρει να επιβιώσει από αυτή τη φοβερή στιγμή», ανέφερε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Και συνέχισε: «Καθώς εκκενώνουμε το Μπριγνόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: Πρώτον, ελπίζουμε ότι εσύ και οι κάτοικοι της πόλης μας είστε ασφαλείς και, δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι, ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της. Αγαπάμε το Μπριγνόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».