Τζένιφερ Άνιστον: Γιατί δεν κρύβει την σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις - «Δεν κάνει τον δύσκολο»

Snapshot Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι ζευγάρι εδώ και πάνω από έναν χρόνο και επιλέγουν να εμφανίζονται δημόσια μαζί.

Η Άνιστον δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά, παρά την ευτυχία της στη σχέση με τον Κέρτις.

Ο Κέρτις προσφέρει στην Άνιστον μια σταθερότητα και αποδοχή που δεν είχε στις προηγούμενες σχέσεις της με διάσημους συζύγους.

Στη σχέση τους δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί ή παιχνίδια εξουσίας, και ο Κέρτις δείχνει απόλυτη αφοσίωση και σεβασμό προς την Άνιστον.

Ο σύντροφός της δεν απειλείται από τη φήμη της και προσαρμόζεται στον κόσμο της χωρίς να απαιτεί αλλαγές από εκείνη. Snapshot powered by AI

Η Τζένιφερον Άνιστον και ο υπνοθεραπευτής και life coach, Τζιμ Κέρτις είναι ζευγάρι εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η ηθοποιός επιλέγει να κυκλοφορεί δημόσια με τον σύντροφό της αν και εδώ και δεκαετίες προτιμά να αποφεύγει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με την ερωτική ζωή της,.

«Είναι πολύ, πολύ ευτυχισμένοι. Αλλά δεν έχουν καμία πρόθεση να παντρευτούν ποτέ. Η Τζεν ορκίζεται ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί ποτέ», είπε πηγή στην Page Six. Αυτή είναι η πρώτη μακροχρόνια σχέση για τη διάσημη ηθοποιό μετά το διαζύγιό της από τον Τζάστιν Θέρου το 2018, έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Προηγουμένως ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον της Άνιστον αναφέρουν ότι ο Τζιμ Κέρτις της προσφέρει κάτι που οι πρώην σύζυγοί της, κινηματογραφικοί αστέρες, δεν της πρόσφεραν. «Αυτή η σχέση έχει επιτυχία σε τόσα πολλά επίπεδα, επειδή της προσφέρει πράγματα που η Τζεν δεν είχε ποτέ πριν», δήλωσε η πηγή.

«Δεν αισθάνεται ότι πρέπει να προσπαθήσει για να τον εντυπωσιάσει ή να τον κρατήσει (όπως έκανε με τον Θέρου). Δεν αισθάνεται ότι πρέπει να ανταγωνιστεί άλλες, πιο διάσημες γυναίκες που τον κυνηγούν», εξήγησε η πηγή. Ο Μπραντ Πιτ χώρισε με την Τζένιφερ Άνιστον όταν γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην ταινία «Mr. and Mrs. Smith».

«Και πάνω απ’ όλα ποτέ δεν αμφιβάλλει για τη θέση της στη ζωή του. Εκείνος δεν διστάζει καθόλου να της δείξει ότι είναι τρελός για εκείνη και της είναι απόλυτα αφοσιωμένος», ανέφερε η πηγή.

Και συνέχισε: «Δεν παίζει παιχνίδια, δεν κάνει τον δύσκολο, δεν προσπαθεί να φανεί πιο σημαντικός απαιτώντας από την [Άνιστον] να μειώσει τον εαυτό της. Δεν αισθάνεται καθόλου ότι απειλείται από τη φήμη της και πιστεύει ότι είναι αυτός που πρέπει να ενταχθεί στον κόσμο της, αντί να περιμένει από εκείνη να αλλάξει για να ταιριάξει σε αυτόν. Την αγαπάει ακριβώς για αυτό που είναι».