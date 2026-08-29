ΗΠΑ: Να ονομαστεί «Ντόλι Πάρτον» το αεροδρόμιο του Νασβιλ προτείνει ο κυβερνήτης του Κεντάκι

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη του Τενεσί υπογραμμίζεται πως η ζωή της Ντόλι Πάρτον είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συγκεκριμένη πολιτεία και πως θα ήταν απολύτως ταιριαστό να φέρει το όνομά της το αεροδρόμιο που υποδέχεται τους ταξιδιώτες.

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ΗΠΑ: Να ονομαστεί «Ντόλι Πάρτον» το αεροδρόμιο του Νασβιλ προτείνει ο κυβερνήτης του Κεντάκι
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Τενεσί σχεδιάζει τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Νάσβιλ σε «Ντόλι Πάρτον» ως φόρο τιμής στη «βασίλισσα της κάντρι» που έφυγε από τη ζωή, την Τρίτη, σε ηλικία 80 ετών. Πλήθος θαυμαστών της διάσημης τραγουδίστριας έκαναν διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι έχει ήδη μιλήσει με συνεργάτες της Ντόλι Πάρτον για το θέμα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη του Τενεσί υπογραμμίζεται πως η ζωή της Ντόλι Πάρτον είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συγκεκριμένη πολιτεία και πως θα ήταν απολύτως ταιριαστό να φέρει το όνομά της το αεροδρόμιο που υποδέχεται τους ταξιδιώτες.

Η πρόταση για μετονομασία του αεροδρομίου θα συζητηθεί σε συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να δοθεί στο αεροδρόμιο του Νάσβιλ το όνομα κάποιου που δεν έχει αποβιώσει προ τουλάχιστον δύο ετών.

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μεγάλωσε σε μια μικρή καλύβα στο Λόκαστ Ριτζ. Έδειξε το ταλέντο της από την παιδική της ηλικία και όταν τελείωσε το σχολείο μετακόμισε στο Νάσβιλ για να κάνει καριέρα στη μουσική. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν τα «Jolene», «I will always love you», «Coat of Many Colors» και «9 to 5». Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, τρία Emmy κι ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

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