Ντόλι Πάρτον: Οι εμβληματικές εμφανίσεις μιας θρυλικής σταρ - Οι φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία

Από τα εκτυφλωτικά στρας και τα πανύψηλα μαλλιά μέχρι τις πιο λιτές εμφανίσεις της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντόλι Πάρτον: Οι εμβληματικές εμφανίσεις μιας θρυλικής σταρ - Οι φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία
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  • Η Ντόλι Πάρτον απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα πάνω από επτά δεκαετίες στη μουσική και τη showbiz.
  • Πούλησε περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και κέρδισε 11 βραβεία Grammy.
  • Το χαρακτηριστικό της στυλ περιλάμβανε εκτυφλωτικά ξανθά μαλλιά, στρας, εφαρμοστά φορέματα και ψηλά τακούνια, που έγιναν αναπόσπαστο μέρος της εικόνας της.
  • Η Ντόλι Πάρτον δημιούργησε ένα μοναδικό και αναγνωρίσιμο «Dolly» look που δεν ακολούθησε τάσεις αλλά υπερβολή και λάμψη.
  • Οι εμφανίσεις της, σχεδιασμένες σε μεγάλο βαθμό από τον Steve Summers, αποτελούσαν μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας και προσωπικότητας.
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Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της country μουσικής και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σταρ της παγκόσμιας showbiz, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στις 25 Αυγούστου.

Με μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από επτά δεκαετίες, η Πάρτον δεν άφησε το αποτύπωμά της μόνο στη μουσική. Το χαρακτηριστικό της στυλ – τα εντυπωσιακά ξανθά μαλλιά, τα στρας, τα εφαρμοστά σύνολα, τα ψηλά τακούνια και τα μακριά κόκκινα νύχια – έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της.

Dolly Parton

Ήταν μια σταρ που δεν φοβήθηκε ποτέ το «more is more» και μετέτρεψε την υπερβολή σε προσωπική υπογραφή.

Από τη country στη διεθνή αναγνώριση

Η Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της country μουσικής.

Obit Dolly Parton

Το 1967 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, «Hello, I'm Dolly», ενώ στη συνέχεια ήρθαν τραγούδια που έγιναν διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You».

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Το εξώφυλλο του «Hello, I'm Dolly»

Στην πορεία της πούλησε περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, ενώ απέκτησε 11 βραβεία Grammy και αναρίθμητες ακόμη διακρίσεις.

Τα μαλλιά, τα στρας και το «Dolly» look

Αν υπάρχει κάτι που έκανε τη Ντόλι Πάρτον να ξεχωρίζει πριν ακόμη αρχίσει να τραγουδά, αυτό ήταν η εμφάνισή της.

DOLLY PARTON

Τα τεράστια ξανθά μαλλιά, οι περούκες, τα εφαρμοστά φορέματα, οι παγιέτες, τα κρύσταλλα και τα ψηλοτάκουνα έγιναν το χαρακτηριστικό της look.

Η ίδια δεν προσπάθησε ποτέ να ακολουθήσει τις τάσεις. Αντίθετα, δημιούργησε έναν δικό της κόσμο, τόσο αναγνωρίσιμο ώστε η σιλουέτα της να γίνεται αντιληπτή σχεδόν αμέσως.

ROGERS PARTON LIVE AND IN PERSON

Και μπορεί να γελούσε όταν την αποκαλούσαν fashion icon, έχοντας πει χαρακτηριστικά ότι είναι περισσότερο ένα «eyesore» επειδή το παρακάνει, όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή ήταν που έκανε το στυλ της μοναδικό.

Οι εμφανίσεις που έγιναν σήμα κατατεθέν

Από τις πρώτες εμφανίσεις της τη δεκαετία του 1960 μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, η Πάρτον παρέμεινε πιστή στην ίδια φιλοσοφία: λάμψη, χρώμα και καθόλου φόβος απέναντι στην υπερβολή.

Στη σκηνή εμφανιζόταν με εντυπωσιακά φορέματα, κρόσσια, στρας και έντονα χρώματα, ενώ πολλές από τις εμφανίσεις της έμοιαζαν περισσότερο με θεατρικά κοστούμια.

Dolly Parton 1979

Ο επί χρόνια στιλίστας και costume designer της, Steve Summers, έχει δημιουργήσει εκατοντάδες looks για την Πάρτον, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της εικόνας που σήμερα θεωρείται συνώνυμη με το όνομά της.

Obit Dolly Parton

Η εμφάνιση της Ντόλι Πάρτον δεν ήταν απλώς θέμα μόδας. Ήταν κομμάτι της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Dolly Parton

Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, τα λαμπερά κοσμήματα και τα εκκεντρικά σύνολα, δημιούργησε έναν χαρακτήρα που παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτος μέσα στον χρόνο.

Dolly Parton

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