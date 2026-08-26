Μπάκιγχαμ: Η βασιλική φρουρά αποχαιρέτησε την Ντόλι Πάρτον με το «9 to 5»

Snapshot Η βασιλική φρουρά του Μπάκιγχαμ τίμησε τη Ντόλι Πάρτον παίζοντας το τραγούδι της «9 to 5» κατά την τελετή αλλαγής φρουράς.

Η βασιλική οικογένεια αναγνώρισε τόσο την καλλιτεχνική πορεία όσο και το φιλανθρωπικό έργο της Πάρτον, ειδικά μέσω της «Imagination Library».

Η «Imagination Library» έχει προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως.

Η επιλογή του «9 to 5» ήταν συμβολική, καθώς αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της Πάρτον και συνδέεται με τον κινηματογράφο.

Η βασιλική οικογένεια εξέφρασε την αιώνια αγάπη και εκτίμησή της για τη Ντόλι Πάρτον. Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο τίμησε το Μπάκιγχαμ τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι, η στρατιωτική μπάντα επέλεξε να παίξει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θρυλικής τραγουδίστριας, το «9 to 5».

Το στιγμιότυπο από την ξεχωριστή μουσική στιγμή δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση και πλήθος θετικών σχολίων από τους χρήστες.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, η βασιλική οικογένεια αναφέρθηκε όχι μόνο στη σπουδαία καλλιτεχνική πορεία της Πάρτον, αλλά και στο σημαντικό φιλανθρωπικό της έργο, ιδιαίτερα μέσω της «Imagination Library», της πρωτοβουλίας που έχει προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά.

«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς - συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DcgB52RD4Ak/

Η επιλογή του «9 to 5» δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Πάρτον, το οποίο κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε παγκόσμια επιτυχία, συνδέοντας το όνομά της όχι μόνο με τη μουσική αλλά και με τον κινηματογράφο.

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