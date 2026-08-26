Μπάκιγχαμ: Η βασιλική φρουρά αποχαιρέτησε την Ντόλι Πάρτον με το «9 to 5»

«Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε η βασιλική οικογένεια στο Instagram

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μπάκιγχαμ: Η βασιλική φρουρά αποχαιρέτησε την Ντόλι Πάρτον με το «9 to 5»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η βασιλική φρουρά του Μπάκιγχαμ τίμησε τη Ντόλι Πάρτον παίζοντας το τραγούδι της «9 to 5» κατά την τελετή αλλαγής φρουράς.
  • Η βασιλική οικογένεια αναγνώρισε τόσο την καλλιτεχνική πορεία όσο και το φιλανθρωπικό έργο της Πάρτον, ειδικά μέσω της «Imagination Library».
  • Η «Imagination Library» έχει προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως.
  • Η επιλογή του «9 to 5» ήταν συμβολική, καθώς αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της Πάρτον και συνδέεται με τον κινηματογράφο.
  • Η βασιλική οικογένεια εξέφρασε την αιώνια αγάπη και εκτίμησή της για τη Ντόλι Πάρτον.
Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο τίμησε το Μπάκιγχαμ τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι, η στρατιωτική μπάντα επέλεξε να παίξει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θρυλικής τραγουδίστριας, το «9 to 5».

Το στιγμιότυπο από την ξεχωριστή μουσική στιγμή δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση και πλήθος θετικών σχολίων από τους χρήστες.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, η βασιλική οικογένεια αναφέρθηκε όχι μόνο στη σπουδαία καλλιτεχνική πορεία της Πάρτον, αλλά και στο σημαντικό φιλανθρωπικό της έργο, ιδιαίτερα μέσω της «Imagination Library», της πρωτοβουλίας που έχει προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά.

«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς - συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DcgB52RD4Ak/

Η επιλογή του «9 to 5» δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Πάρτον, το οποίο κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε παγκόσμια επιτυχία, συνδέοντας το όνομά της όχι μόνο με τη μουσική αλλά και με τον κινηματογράφο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στο Νεπάλ: Ελικόπτερα σώζουν κόσμο από τις λάσπες - Συνταρακτικά βίντεο

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 41℃ σήμερα η θερμοκρασία σε Καρδίτσα, Σπάρτη, Γύθειο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

18:05ΕΛΛΑΔΑ

«Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει - Προσπάθησε να εκπέμψει SOS», λέει ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία

17:53ΥΓΕΙΑ

Πώς ο διαβήτης επηρεάζει τον έλεγχο των πεντάλ κατά την οδήγηση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαρκίδης: Την Παρασκευή στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο στον ποιητή και ζωγράφο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

16χρονος επιζών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά πήρε εξιτήριο μετά από επτά μήνες - Σοβαρά εγκαύματα στο 60% του σώματός του

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κέα στη Νάξο χάρη σε μία ανθρώπινη αλυσίδα: Η συγκινητική διάσωση ενός φλαμίνγκο

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αγοράζει τέσσερις φρεγάτες από τη Γαλλία

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία ο Μητσοτάκης – Οι σταθμοί της διήμερης περιοδείας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεσβέση σε 20 λεπτά η πυρκαγιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Κυκλοφορούσε με μια... γκιλοτίνα στο πορτ μπαγκάζ του

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε – Ας γίνουμε όλοι λίγο σαν αυτόν»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ημι-τυπική» η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα - Διαψεύδει σενάρια για ρωσικές απειλές κατά της Ευρώπης

17:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ροδόπη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του συζυγοκτόνου

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Η βασιλική φρουρά αποχαιρέτησε την Ντόλι Πάρτον με το «9 to 5»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Πανηγυρίζει για την νίκη στο Μαντζικέρτ και μιλά για την «κατάκτηση»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.: Νέα απάτη μέσω SMS - Πώς να προστατευθείτε

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το πρόσκαιρο pushback του καύσωνα και ο ψευδονοτιάς - Εντυπωσιακή διαφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από χιονοστιβάδα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε – Ας γίνουμε όλοι λίγο σαν αυτόν»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Προετοιμαζόμαστε για μεγάλο κύμα εβραϊκής μετανάστευσης» – Νέα επέκταση εποικισμών

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

15:35WHAT THE FACT

Η πόλη που χωρίστηκε στα δύο από αυτοκινητόδρομο: «Χρησιμοποιώ μία από τις κολόνες για να απλώνω τα ρούχα»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το πρόσκαιρο pushback του καύσωνα και ο ψευδονοτιάς - Εντυπωσιακή διαφορά

10:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.: Νέα απάτη μέσω SMS - Πώς να προστατευθείτε

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που αεροσκάφος προσγειώθηκε στο έδαφος από ύψος χιλιάδων ποδιών αφού είχε πιάσει φωτιά - Σώος ο 29χρονος πιλότος

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς εντοπίστηκε η 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Η αγοροπωλησία που αποκάλυψε τη σορό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112 για επιφυλακή Νεοχώρι

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ