Ντόλι Πάρτον: «Πού είσαι τώρα, Jolene; Μπορείς να τον πάρεις» - Η αποκάλυψη για το θρυλικό τραγούδι

Snapshot Το τραγούδι «Jolene» της Ντόλι Πάρτον βασίστηκε σε ένα πραγματικό περιστατικό ζήλιας από τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Καρλ Ντιν.

Η «Jolene» ήταν μια κοκκινομάλλα υπάλληλος τράπεζας που φλέρταρε τον σύζυγο της Πάρτον, προκαλώντας την έμπνευση για το τραγούδι.

Το «Jolene» κυκλοφόρησε το 1973, έγινε μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίζεται από την απελπισμένη παράκληση της αφηγήτριας να μην της «πάρει» τον άνδρα της, χωρίς εκδικητικό τόνο.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι αντιμετωπιζόταν με χιούμορ από την Πάρτον και δεν θεωρήθηκε ποτέ σοβαρή απειλή για τον γάμο της, που διήρκεσε σχεδόν 60 χρόνια.

Το «Jolene» παραμένει διαχρονικό και το 2024 επανεκτελέστηκε από τη Μπιγιονσέ με πιο δυναμικό ύφος, αναδεικνύοντας τη συνεχή σημασία του θέματος της ζήλιας και του έρωτα. Snapshot powered by AI

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια μουσική κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της κάντρι.

Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν όσο λίγα με το όνομά της βρίσκεται το «Jolene», μια ιστορία ζήλιας, φόβου και έρωτα που, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, δεν ήταν προϊόν αποκλειστικά της φαντασίας της.

Πίσω από την περίφημη παράκληση προς την Jolene να μην της «πάρει» τον άνδρα της κρυβόταν ένα πραγματικό περιστατικό από τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον Καρλ Ντιν. Μια όμορφη κοκκινομάλλα υπάλληλος τράπεζας είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σύζυγό της και εκείνος απολάμβανε το φλερτ.

Το «Jolene» κυκλοφόρησε το 1973 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Πάρτον. Με το χαρακτηριστικό γρήγορο fingerstyle κιθαριστικό μοτίβο και τη μελαγχολική του μελωδία, το τραγούδι έφερε στο προσκήνιο μια γυναίκα που παρακαλά την αντίζηλό της να μην της πάρει τον άνδρα.

Δεν υπάρχει εκδίκηση. Δεν υπάρχει απειλή. Υπάρχει μόνο μια απελπισμένη παράκληση. «Σε παρακαλώ, μην πάρεις τον άνδρα μου». Και πίσω από αυτή την ιστορία υπήρχε ένα πραγματικό περιστατικό.

Η «Jolene» ήταν μια κοκκινομάλλα υπάλληλος τράπεζας

Η Πάρτον είχε μιλήσει πολλές φορές για την έμπνευση πίσω από το τραγούδι.

Ο σύζυγός της, Καρλ Ντιν, διατηρούσε επιχείρηση ασφαλτόστρωσης στο Νάσβιλ και, σύμφωνα με την ίδια, μια κοκκινομάλλα υπάλληλος τράπεζας είχε αναπτύξει ένα έντονο ενδιαφέρον για εκείνον.

Ο Ντιν, από την πλευρά του, απολάμβανε την προσοχή που του έδειχνε. «Είχε αυτό το τρομερό κόλλημα με τον άνδρα μου», είχε πει η Πάρτον σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το 2008.

Και η ίδια αντιμετώπιζε την κατάσταση με χιούμορ. Ο σύζυγός της άρχισε να περνά αρκετό χρόνο στην τράπεζα και η Πάρτον τού έλεγε αστειευόμενη:

«Περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα πολλά χρήματα».

Η ζήλια, όμως, μετατράπηκε σε έμπνευση. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η Jolene.

Από το πλυντήριο του Νάσβιλ σε έναν γάμο 60 ετών

Η ιστορία αγάπης της Ντόλι Πάρτον και του Καρλ Ντιν είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Η Πάρτον είχε φτάσει στο Νάσβιλ σε ηλικία μόλις 18 ετών, αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της στη μουσική.

Την πρώτη κιόλας ημέρα στην πόλη γνώρισε τον Καρλ Ντιν έξω από ένα πλυντήριο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1966 και παρέμειναν μαζί για περίπου έξι δεκαετίες, μέχρι τον θάνατο του Ντιν το 2025.

Ο Ντιν ήταν ένας ιδιαίτερα ιδιωτικός άνθρωπος και απέφευγε τη δημοσιότητα, σε αντίθεση με τη σύζυγό του, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής.

«Στην πραγματικότητα, δεν ήταν τόσο σοβαρό»

Παρά το δραματικό περιεχόμενο του «Jolene», η ίδια η Πάρτον είχε φροντίσει να αποκαταστήσει την πραγματική διάσταση της ιστορίας.

Σε συνέντευξή της στο BBC, το 2023, εξήγησε ότι ο σύζυγός της είχε αισθανθεί «λίγο αμήχανα» όταν κατάλαβε ότι η ιστορία της συγκεκριμένης γυναίκας είχε μετατραπεί σε τραγούδι.

Η ίδια, όμως, επέμενε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο ακούγονται στους στίχους.

Ήταν, όπως είχε εξηγήσει, περισσότερο θέμα ζήλιας. Η γυναίκα ήταν όμορφη και ο Ντιν απλώς φλέρταρε μαζί της. Για την Πάρτον, όμως, αυτό ήταν αρκετό για να γεννηθεί μια ιδέα. «Υπάρχει πάντα μια Jolene στη ζωή κάποιου», είχε πει χαρακτηριστικά.

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«Πού είναι η Jolene όταν τη χρειάζεσαι;»

Η Πάρτον, μάλιστα, κατάφερε να μετατρέψει ακόμη και την ιστορία της ζήλιας σε αυτοσαρκαστικό αστείο.

Χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της είχε πλέον μεγαλώσει και περνούσε τον χρόνο του στο σπίτι καθισμένος στην πολυθρόνα του, εκείνη αστειευόταν ότι η Jolene θα μπορούσε πλέον να τον πάρει.

«Μπορεί να τον έχει τώρα», ήταν το νόημα της ατάκας της. Και στη συνέχεια αναρωτιόταν με χιούμορ: «Πού είναι η Jolene όταν τη χρειάζεσαι;»

Η ατάκα αποτυπώνει και τον τρόπο με τον οποίο η Πάρτον αντιμετώπιζε την ιστορία ύστερα από τόσες δεκαετίες: όχι πλέον ως μια πραγματική απειλή για τον γάμο της, αλλά ως μια γλυκόπικρη ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους.

Ένα τραγούδι που έγινε διαχρονικό

Το «Jolene» ήταν υποψήφιο για Grammy το 1974 και έγινε το δεύτερο Νο1 τραγούδι της Πάρτον στο Billboard Hot Country Singles.

Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη της είσοδο στο κεντρικό Billboard Hot 100, φτάνοντας στο Νο60. Η επιτυχία του τραγουδιού, ωστόσο, ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της κάντρι μουσικής.

Η απλότητα της ιστορίας του, η ευαισθησία της αφηγήτριας και η απουσία της κλασικής διάθεσης για αντιπαράθεση το έκαναν διαχρονικό.

Η Πάρτον είχε αποκαλύψει ότι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όνομα μιας νεαρής θαυμάστριας.

«Μια νύχτα, ήμουν στη σκηνή, και υπήρχε αυτό το όμορφο κοριτσάκι ήταν μάλλον 8 ετών τότε», είχε δηλώσει η Πάρτον στο NPR.

«Και είχε αυτά τα όμορφα κόκκινα μαλλιά, αυτό το όμορφο δέρμα, αυτά τα όμορφα πράσινα μάτια, και με κοίταζε, κρατώντας, ξέρεις, για ένα αυτόγραφο. Της είπα: “Λοιπόν, είσαι το ομορφότερο κοριτσάκι που έχω δει ποτέ. Πώς σε λένε λοιπόν;” Και εκείνη απάντησε: “Jolene”. Και εγώ είπα: “Jolene. Jolene. Jolene. Jolene”. Είπα: “Είναι όμορφο. Ακούγεται σαν τραγούδι. Θα γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό.”»

Από την Ντόλι Πάρτον στην Μπιγιονσέ

Η διαχρονικότητα του «Jolene» αποδείχθηκε ξανά το 2024, όταν η Μπιγιονσέ το επανέφερε μέσα από το άλμπουμ της «Cowboy Carter».

Η νέα εκδοχή διατηρεί τον πυρήνα της ιστορίας, αλλά αλλάζει τη στάση της γυναίκας που απευθύνεται στη Jolene.

Από το παρακλητικό «σε παρακαλώ, μην πάρεις τον άνδρα μου», η Μπιγιονσέ περνά σε μια πολύ πιο δυναμική προειδοποίηση: «μην τα βάλεις με τον άνδρα μου».

Δύο διαφορετικές εποχές, δύο διαφορετικές ερμηνεύτριες και δύο διαφορετικές γυναίκες απέναντι στην ίδια ιστορία. Το «Jolene», όμως, παραμένει το ίδιο: ένα τραγούδι για τη ζήλια, τον φόβο της απώλειας και, τελικά, για έναν μεγάλο έρωτα. Έναν έρωτα που για την Ντόλι Πάρτον κράτησε σχεδόν 60 χρόνια.

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