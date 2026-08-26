Η θρυλική Ντόλι Πάρτον στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME

Η θρυλική Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από την ζωή την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, θα είναι στο επόμενο εξώφυλλο του περιοδικού TIME.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, ο εκπρόσωπός της Μαρσέλ Παριζό δήλωσε ότι η τραγουδίστρια πέθανε «έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Η αρχική ανακοίνωση του θανάτου έγινε από τον ανιψιό της, μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι.

Από ένα μικρό σπίτι στο Τενεσί, όπου μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια με 11 αδέλφια και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, η Ντόλι Πάρτον κατάφερε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο, να γράψει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του 20ού αιώνα, να πρωταγωνιστήσει στον κινηματογράφο και να δημιουργήσει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, αφού δώρισε σχεδόν 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσε τον Μάιο, η Πάρτον δήλωσε ότι «βελτιώνεται κάθε μέρα», αν και ορισμένα φάρμακα και θεραπείες την έκαναν να αισθάνεται «λίγο ζαλισμένη», γεγονός που δυσχέραινε την ερμηνεία της.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα στα νεφρά της και είχε προβλήματα στο ανοσοποιητικό και στο πεπτικό της σύστημα. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εισήχθη σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για τέσσερις ημέρες και την Τρίτη 25 Αυγούστου άφησε την τελευταία της πνοή.

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