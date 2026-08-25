Ντόλι Πάρτον: Η σχέση με τον Ντίλαν και τι λέει ο θρύλος για το τραγούδι «Jolene»

Η περίεργη σχέση που (δεν) είχαν οι δύο καλλιτέχνες

Εύη Απολλωνάτου

Ντόλι Πάρτον: Η σχέση με τον Ντίλαν και τι λέει ο θρύλος για το τραγούδι «Jolene»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ντόλι Πάρτον θαύμαζε το ταλέντο του Μπομπ Ντίλαν, αλλά εκείνος απέρριψε συνεργασία μαζί της και δεν έδειξε ζεστασιά προς το πρόσωπό της.
  • Το 2005, ο Ντίλαν ήταν ο μόνος καλλιτέχνης που αρνήθηκε να συμμετάσχει στο άλμπουμ διασκευών της Πάρτον «Those Were the Days».
  • Το τραγούδι «Jolene» της Πάρτον γράφτηκε το 1973 εμπνευσμένο από μια υπάλληλο τράπεζας που φλέρταρε με τον σύζυγό της και μια νεαρή θαυμάστρια που της ζήτησε αυτόγραφο.
  • Ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφόρησε το 2009 ένα διαφορετικό τραγούδι με τον ίδιο τίτλο «Jolene», προκαλώντας ερωτήματα για πιθανή σύνδεση με το έργο της Πάρτον, χωρίς να επιβεβαιωθεί κάτι από τον ίδιο.
  • Η Πάρτον ηχογράφησε τρία τραγούδια του Ντίλαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές του 2010, παρά την έλλειψη συνεργασίας τους.
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Την εποχή που η Ντόλι Πάρτον λάμβανε τον τίτλο της «βασίλισσας της κάντρι» με το τραγούδι «Jolene», ο Μπομπ Ντίλαν στρεφόταν σε μία μουσική εσωτερικής αναζήτησης στο «Planet Waves».

Η βασίλισσα της κάντρι δεν έκρυψε ποτέ δημόσια τον θαυμασμό της για το ταλέντο του Ντίλαν. Εκείνος, όμως, απέρριψε την συνεργασία μαζί της. «Τον έχω συναντήσει μερικές φορές, αλλά ποτέ δεν ένιωσα καμία ζεστασιά από μέρους του προς εμένα», είχε δηλώσει παλαιότερα η Ντόλι Πάρτον στη Daily Mail. «Νομίζω ότι τον πρόσβαλα κατά κάποιον τρόπο με την εμφάνισή μου ή με τον τρόπο που συμπεριφερόμουν. Λατρεύω τη μουσική του, αλλά είναι ένας περίεργος τύπος», είχε πει τότε η τραγουδίστρια.

«Δεν νομίζω ότι συνδεθήκαμε ποτέ. Ίσως απλώς με θεωρούσε πολύ ψεύτικη ή δεν πρόλαβε να με γνωρίσει καλά», είχε παραδεχθεί σε άλλη συνέντευξη. Ωστόσο εκείνη αναγνώριζε την μουσική δεξιότητά του. «Πάντα αγαπούσα τη μουσική του. Το μυαλό του είναι τόσο βαθύ, αλλά οι μελωδίες του είναι τόσο καλές. Ταιριάζουν τόσο καλά με τις αρμονίες», είχε πει.

Το «όχι» του Ντίλαν

Παρά τα κομπλιμέντα ο Μπομπ Ντίλαν δεν είχε συγκινηθεί. Το 2005 η Ντόλι Πάρτον ετοίμαζε το άλμπουμ «Those Were the Days» με διασκευές διάφορων τραγουδιών. Ήθελε να συμπεριλάβει και τον Μπομπ Ντίλαν για να τραγουδήσουν μαζί το τραγούδι του «Blowin’ in the Wind». Εκείνος, όμως, ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης από αυτούς που προσέγγισε η Ντόλι Πάρτον που αρνήθηκε.

Τελικά η τραγουδίστρια το είπε μόνη της με τη βοήθεια ενός άλλου καλλιτέχνη. Μάλιστα τότε είχε παραδεχθεί ότι ήθελε να φτιάξει ένα ολόκληρο άλμπουμ με τα τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν με τίτλο «Dolly Does Dylan» αλλά τελικά είχε δεύτερες σκέψεις. Αν και η Πάρτον και ο Ντίλαν δεν συνεργάστηκαν ποτέ, εκείνη προχώρησε και ηχογράφησε τρία από τα κλασικά του τραγούδια από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο θρύλος για το τραγούδι «Jolene»

Το τραγούδι «Jolene» που έγραψε το 1973 η Ντόλι Πάρτον θεωρείται ένα από τα τραγούδια – σταθμός στην κάντρι μουσική και έχει διασκευαστεί από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως η Μπιγιονσέ και οι White Stripes.

Σύμφωνα με την Πάρτον, η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από μία κοκκινομάλλα υπάλληλο τράπεζας που φλέρταρε με τον σύζυγό της, τον Καρλ Ντιν, στο τοπικό υποκατάστημα της τράπεζας όταν ήταν νιόπαντροι.

Σε μια συνέντευξη, αποκάλυψε επίσης ότι το όνομα το εμπνεύστηκε από μια νεαρή θαυμάστρια που ανέβηκε στη σκηνή για να πάρει αυτόγραφο της. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή «The Bobby Bones Show» το 2018, η Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε ότι έγραψε το «Jolene» την ίδια μέρα που έγραψε το «I Will Always Love You».

Η Πάρτον δήλωσε σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη: «Δεν ξέρω πραγματικά αν γράφτηκαν την ίδια νύχτα».Το 2009 ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφορεί το δικό του τραγούδι με τον ίδιο τίτλο «Jolene» και αμέσως ξεκινά μία έντονη φημολογία ότι το τραγούδι συνδέεται με κάποιον τρόπο με αυτό της Ντόλι Πάρτον.

Αν και ο ίδιος ο Ντίλαν δεν επιβεβαίωσε ποτέ κάτι τέτοιο η επιλογή του τίτλου του τραγουδιού ακόμη προκαλεί ερωτήματα. Είναι γνωστό ότι στην αμερικανική μουσική σκηνή ο τίτλος ενός τραγουδιού και κυρίως ένα όνομα, που έγιναν μεγάλη επιτυχία, δεν χρησιμοποιείται δεύτερη φορά από άλλον καλλιτέχνη. Ο Μπομπ Ντίλαν, όμως, έδωσε μία δική του εκδοχή της «Jolene» με αρκετούς να αναρωτιούνται αν είδε την ίδια γυναίκα αλλά από άλλη σκοπιά.

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