Η Ντόλι Πάρτον πέθανε μετά από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», ανακοίνωσε εκπρόσωπός της

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει τον Μάιο την ακύρωση παραστάσεων λόγω προβλημάτων υγείας.

Αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά, το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εισήχθη σε νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατό της.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της την Τρίτη 25 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο εκπρόσωπός της Μαρσέλ Παριζό δήλωσε ότι πέθανε «μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο».

Η αρχική ανακοίνωση του θανάτου έγινε από τον ανιψιό της, μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι. Σε νεότερη ενημέρωση του CNN αναφέρθηκε πως η αγαπημένη μουσικός νικήθηκε από τον καρκίνο σε ηλικία 80 ετών.

Η Πάρτον ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ακύρωνε προγραμματισμένες παραστάσεις στο Λας Βέγκας, προκειμένου να συνεχίσει την ανάρρωσή της από προβλήματα που είχε με την υγείας της.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσε τον Μάιο, η Πάρτον δήλωσε ότι «βελτιώνεται κάθε μέρα», αν και ορισμένα φάρμακα και θεραπείες την έκαναν να αισθάνεται «λίγο ζαλισμένη», γεγονός που δυσχέραινε την ερμηνεία της.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα στα νεφρά της και είχε προβλήματα στο ανοσοποιητικό και στο πεπτικό της σύστημα. Είχε δηλώσει τότε με χιούμορ, ότι η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε της είχε προκαλέσει ζάλη και ήταν αδύνατον να ανέβει στη σκηνή με τα μουσικά της όργανα φορώντας ψηλοτάκουνα και βαριές στολές με στρας.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου εισήχθη σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για τέσσερις ημέρες. Την Τρίτη η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση και αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

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