Ντόλι Πάρτον: Από το φτωχικό σπίτι με τα 11 αδέλφια στην κορυφή

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον, από φτωχή οικογένεια με 11 αδέλφια στο Τενεσί, έγινε παγκόσμιο σύμβολο της country μουσικής, κινηματογράφου και φιλανθρωπίας, φεύγοντας από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Έγραψε εμβληματικά τραγούδια όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You», ενώ πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «9 to 5», συνδυάζοντας μουσική και υποκριτική.

Δημιούργησε το πρόγραμμα Imagination Library για την προώθηση της παιδικής ανάγνωσης και προσέφερε σημαντικές δωρεές για έρευνα, όπως την υποστήριξη στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από οικογενειακές απώλειες που επηρέασαν βαθιά τη μουσική και την προσωπικότητά της, ενώ η οικογένεια παρέμεινε βασικός πυλώνας στη ζωή και την καριέρα της.

Παρά τις δυσκολίες της παιδικής της ηλικίας, η Ντόλι Πάρτον απέδειξε ότι η καταγωγή δεν καθορίζει το μέγεθος του ονείρου, αφήνοντας πίσω της μια διαχρονική κληρονομιά μουσικής, δημιουργίας και προσφοράς. Snapshot powered by AI

Η Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Από ένα μικρό σπίτι στο Τενεσί, όπου μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια με 11 αδέλφια και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, κατάφερε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο, να γράψει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του 20ού αιώνα, να πρωταγωνιστήσει στον κινηματογράφο και να δημιουργήσει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.

Η διαδρομή της, ωστόσο, δεν ήταν μόνο γεμάτη επιτυχίες. Η ζωή της σημαδεύτηκε και από απώλειες αγαπημένων προσώπων, με ορισμένες από αυτές να επηρεάζουν βαθιά τη μουσική και την προσωπικότητά της.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Πάρτον είχε τιμηθεί από την Academy of Country Music με το ACM Poet’s Award, σε αναγνώριση της τεράστιας συμβολής της στη στιχουργική και την country μουσική. Καθώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην τελετή, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μιλώντας με συγκίνηση για τη σχέση της με το τραγούδι.

Η ίδια είχε περιγράψει τη δημιουργία τραγουδιών ως κάτι πολύ περισσότερο από επάγγελμα: ήταν για εκείνη τρόπος έκφρασης, χαρά και προσωπική διέξοδος.

Η οικογένεια των 12 παιδιών στο Τενεσί

Πριν γίνει η Ντόλι Πάρτον που γνώρισε ολόκληρος ο κόσμος, ήταν ένα από τα 12 παιδιά μιας οικογένειας που μεγάλωσε στο αγροτικό Τενεσί.

Οι γονείς της, Ρόμπερτ και Έιβι Λι Πάρτον, μεγάλωσαν τα παιδιά τους στην περιοχή του Σίβιρβιλ, κοντά στα Smoky Mountains. Η οικογένεια δεν διέθετε πλούτη. Είχε, όμως, κάτι που η Ντόλι θα θεωρούσε αργότερα ανεκτίμητο: ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και τη μουσική.

Η Πάρτον μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι όπου το τραγούδι και η θρησκευτική μουσική είχαν σημαντική θέση. Η οικονομική δυσκολία δεν στάθηκε εμπόδιο στο όνειρό της. Αντίθετα, έγινε υλικό για τις ιστορίες που αργότερα μετέφερε στα τραγούδια της.

Η ίδια κατάφερε να μετατρέψει τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας σε μουσική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Coat of Many Colors», ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την παιδική της ζωή και τα ρούχα που έφτιαχνε η μητέρα της από κομμάτια υφασμάτων.

Τα αδέλφια που πήραν διαφορετικούς δρόμους

Η οικογένεια Πάρτον δεν έμεινε ενωμένη μόνο ως οικογένεια. Αρκετά από τα αδέλφια της Ντόλι ασχολήθηκαν με τη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Στέλα ακολούθησε καριέρα ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας, ενώ η Κάσι τραγούδησε μαζί με τις αδελφές της σε γκρουπ γκόσπελ και αργότερα εμφανίστηκε σε παραστάσεις της Ντόλι.

Ο Ράντι έγινε επίσης μουσικός και τραγουδιστής και συνεργάστηκε με την αδελφή του, μεταξύ άλλων και στο Dollywood.

Ο Φλόιντ, από την άλλη, αξιοποίησε το ταλέντο του στη στιχουργική. Συνεργάστηκε με τη Ντόλι στη δημιουργία τραγουδιών, ανάμεσά τους τα «Rockin’ Years» και «Nickels and Dimes».

Η δίδυμη αδελφή του Φλόιντ, Φρίντα, επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, συνδυάζοντας τη μουσική με τη θρησκευτική της δράση. Αργότερα δημιούργησε και παρεκκλήσι γάμων στο Τενεσί.

Η Ρέιτσελ ασχολήθηκε με την υποκριτική και το τραγούδι και έγινε γνωστή, μεταξύ άλλων, από τη συμμετοχή της στο «9 to 5». Αργότερα συνεργάστηκε με τη Ντόλι και στη συγγραφή βιβλίου μαγειρικής με οικογενειακές συνταγές.

Άλλα αδέλφια της, όπως ο Ντέιβιντ, ο Κόι και ο Ρόμπερτ Τζούνιορ, προτίμησαν να παραμείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώτη μεγάλη οικογενειακή τραγωδία

Ανάμεσα στις απώλειες που σημάδεψαν βαθιά τη Ντόλι ήταν ο θάνατος του μικρότερου αδελφού της, Λάρι.

Το παιδί πέθανε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη γέννησή του, το 1955, όταν η Ντόλι ήταν μόλις εννέα ετών.

Η απώλεια αυτή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της και συνδέθηκε με την έμπνευση πίσω από το «Coat of Many Colors», ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια της.

Χρόνια αργότερα, η οικογένεια θα ερχόταν αντιμέτωπη και με άλλες απώλειες.

Ο Φλόιντ πέθανε το 2018 σε ηλικία 61 ετών, ενώ ο Ράντι έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ντέιβιντ πέθανε τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία 82 ετών.

Ο Κόι, ένα ακόμη μεγαλύτερο αδελφό της Ντόλι, πέθανε τον Ιούλιο του 2026, επίσης σε ηλικία 82 ετών.

Παρά τις διαφορετικές ζωές που δημιούργησαν, η οικογένεια παρέμεινε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες στη ζωή της Ντόλι.

Από το μικρό σπίτι του Τενεσί στη διεθνή καταξίωση

Η Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε να τραγουδά από παιδί και πολύ νωρίς έγινε φανερό ότι διέθετε ένα ιδιαίτερο ταλέντο.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών εμφανιζόταν ήδη στην τοπική τηλεόραση, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της δισκογραφική ηχογράφηση και εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry του Νάσβιλ.

Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ, αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της.

Αρχικά έγινε περισσότερο γνωστή ως τραγουδοποιός και στη συνέχεια άρχισε να χτίζει τη δική της καριέρα ως ερμηνεύτρια.

Η συνεργασία της με τον Porter Wagoner υπήρξε καθοριστική για την εκτόξευση της δημοτικότητάς της. Από εκεί και μετά, η πορεία της ήταν σχεδόν ασταμάτητη.

«Jolene» και «I Will Always Love You»

Στη διάρκεια της καριέρας της έγραψε εκατοντάδες τραγούδια, όμως δύο από αυτά ξεχώρισαν και απέκτησαν ζωή πολύ πέρα από την country μουσική.

Το «Jolene» έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της, ενώ το «I Will Always Love You», που είχε αρχικά γράψει ως αποχαιρετισμό στον Porter Wagoner, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο όταν το ερμήνευσε η Whitney Houston για την ταινία «The Bodyguard».

Το τραγούδι συνδέθηκε πλέον όχι μόνο με τη φωνή της Πάρτον αλλά και με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της pop μουσικής.

Η Πάρτον είχε γράψει επίσης το «9 to 5», το τραγούδι της ομώνυμης ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τις Jane Fonda και Lily Tomlin. Η ερμηνεία της και η επιτυχία του τραγουδιού της χάρισαν και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Από τη μουσική στον κινηματογράφο

Η Ντόλι δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο ρόλο. Έγινε ηθοποιός, παραγωγός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, διατηρώντας παράλληλα τη μουσική ως βασικό άξονα της ζωής της.

Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «9 to 5», το «The Best Little Whorehouse in Texas» και το «Steel Magnolias».

Παράλληλα, δημιούργησε μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία γύρω από το Dollywood, το θεματικό πάρκο στο Τενεσί που εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής.

Η άλλη μεγάλη κληρονομιά της: τα παιδιά

Πέρα από τα τραγούδια και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Ντόλι Πάρτον άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα και στη φιλανθρωπία.

Το 1995 δημιούργησε το Imagination Library, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από την ιδιαίτερη πατρίδα της και είχε ως στόχο να προσφέρει βιβλία σε μικρά παιδιά.

Η δράση επεκτάθηκε σταδιακά και εκτός Τενεσί, φτάνοντας σε πολλές χώρες. Εκατομμύρια παιδιά έλαβαν βιβλία μέσα από το πρόγραμμα.

Η προσπάθειά της για την παιδική μόρφωση είχε ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς ο πατέρας της δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει.

Λίγες ημέρες πριν από το τέλος

Η τελευταία περίοδος της ζωής της είχε συνοδευτεί από προβλήματα υγείας.

Στις 19 Αυγούστου, μόλις έξι ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε στα 19α ACM Honors με το Poet’s Award. Δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αίθουσα και παρέλαβε την τιμητική διάκριση μέσω βίντεο.

Στο μήνυμά της ευχαρίστησε την Academy of Country Music και μίλησε για τη σημασία που είχε η σύνθεση τραγουδιών στη ζωή της.

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