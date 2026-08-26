Γιατί οι επιστήμονες ονόμασαν το πρώτο πρόβατο που κλονοποιήθηκε «Ντόλι» προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι το πρόβατο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας έναν πυρήνα από ένα μεμονωμένο κύτταρο που ελήφθη από μαστικό αδένα, και δεδομένου ότι η Ντόλι Πάρτον ήταν γνωστή για την ιδιαίτερη εμφάνισή της και το πλούσιο στήθος της, το όνομα φαινόταν ως μια... προφανής επιλογή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γιατί οι επιστήμονες ονόμασαν το πρώτο πρόβατο που κλονοποιήθηκε «Ντόλι» προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον
ΚΟΣΜΟΣ
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Μουσικός, ηθοποιός, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας – η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, τα είχε καταφέρει πραγματικά όλα. Ίσως, όμως, η πιο ασυνήθιστη... διάκρισή της ήταν το γεγονός ότι το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό στον κόσμο, το πρόβατο Ντόλι, πήρε το όνομά της!

Με την πρώτη ματιά, μπορεί το Ινστιτούτο Ρόσλιν στην Σκωτία, όπου έγινε η κλονοποίηση, να φαίνεται ότι επέλεξε το όνομα τυχαία. Στην πραγματικότητα, όμως, υπήρχε ένας σημαντικός λόγος για την επιλογή του ονόματος – και όλα είχαν να κάνουν με τον τύπο του κυττάρου από το οποίο κλωνοποιήθηκε το πρόβατο.

Η Ντόλι δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας έναν πυρήνα από ένα μεμονωμένο κύτταρο που ελήφθη από μαστικό αδένα, και δεδομένου ότι η Ντόλι Πάρτον ήταν γνωστή για την ιδιαίτερη εμφάνισή της και το πλούσιο στήθος της, το όνομα φαινόταν ως μια... προφανής επιλογή.

Αν και θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι η θρυλική τραγουδίστρια της country θα παρεξηγούνταν με την επιλογή του ονόματός, η Ντόλι Πάρτον δήλωσε ότι ένιωσε «κολακευμένη».

«Ξέρετε, όταν οι επιστήμονες κλωνοποίησαν την Ντόλι, χρησιμοποίησαν κύτταρα από μαστικούς αδένες. Έτσι αποκαλούν τα στήθη εκείνοι… αδένες. Και μάλλον όταν γεννήθηκε, σκέφτηκαν εμένα και το στήθος μου, και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι», είχε πει αστειευόμενη τότε, μιλώντας στην εφημερίδα Guardian.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Nature, ο καθηγητής Ίαν Γουίλμουτ, ο επιστήμονας που ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας στο Ινστιτούτο Ρόσλιν, είχε εξομολογηθεί ότι ο μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον του είχε πει τότε ότι: «Δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα».

Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Η ιστορία της Ντόλι

Η Ντόλι ήταν το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό στον κόσμο και ξεκίνησε τη ζωή της ως ένα μόνο κύτταρο μέσα σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα.

Για να δημιουργηθεί η Ντόλι, οι επιστήμονες πήραν έναν πυρήνα από ένα κύτταρο του μαστικού αδένα ενός προβάτου της φυλής Finn Dorset και στην συνέχεια τον τοποθέτησαν σε ένα κενό ωάριο ενός προβάτου της φυλής Scottish Blackface.

Αφού οι επιστήμονες διαβεβαιώθηκαν ότι το κύτταρο είχε μια φυσιολογική ανάπτυξη, μετέφεραν το έμβρυο σε μια παρένθετη μητέρα, έπειτα από έξι ημέρες. Η κλωνοποίησή της απέδειξε ότι ένας κλωνοποιημένος οργανισμός μπορεί να παραχθεί από ένα κύτταρο από ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος

Τελικά, η Ντόλι γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1996.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γουίλμουτ, ο οποίος απεβίωσε το 2023, το όνομα επιλέχθηκε από έναν από τους επιστήμονες του Ρόσλιν, τον Τζον Μπράκεν. «Η Ντόλι βαφτίστηκε από τον Τζον Μπράκεν, έναν από τους επιστήμονες που περίμενε κάθε ημέρα υπομονετικά την γέννηση της», είχε εξηγήσει τότε.

Ντόλι το πρόβατο

Η Ντόλι το πρόβατο

AP

Η Ντόλι έζησε στο Ινστιτούτο Ρόσλιν καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής της και γέννησε αρκετά αρνάκια. Της έγινε ευθανασία στην ηλικία των 6 ετών λόγω προϊούσας πνευμονοπάθειας. Δεν βρέθηκε κάποια αιτία που να συνδέει την ασθένεια με την κλωνοποίησή της.

Το σώμα της Ντόλι συντηρήθηκε και δωρήθηκε από το Ινστιτούτο Ρόσλιν στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, όπου εκτίθεται από το 2003.

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