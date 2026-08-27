Η Ντόλι Πάρτον άφησε ένα τελευταίο τραγούδι για τους θαυμαστές της που θα το ακούσουν το 2046

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον είχε δημιουργήσει έναν λεπτομερή «οδικό χάρτη» για projects που θα κυκλοφορήσουν μετά τον θάνατό της, διασφαλίζοντας την προσωπική της σφραγίδα σε νέα τραγούδια, βιβλία και προϊόντα.

Το μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical» θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου 2027, στα 81α γενέθλια της Πάρτον, μετά από προεπισκοπήσεις που ξεκινούν στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της, το «My Place in History», θα παραμείνει κλειδωμένο σε ένα ξύλινο κουτί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2046, στα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

Η Πάρτον είχε σχεδιάσει την κηδεία της, επιλέγοντας μια μικρή, ιδιωτική τελετή με το τραγούδι «If We Never Meet Again» που αγαπούσε ο πατέρας της να ακουστεί.

Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια εκτενή κληρονομιά και ένα οργανωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του έργου της μετά τον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Η Ντόλι Πάρτον, η θρυλική μορφή της country μουσικής που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, έμεινε ενεργή μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής της, έχοντας αφήσει πίσω της μια σειρά από έργα και σχέδια που πρόκειται να ολοκληρωθούν μετά τον θάνατό της.

Όπως αποκάλυψε ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ, η Πάρτον «δούλευε μέχρι την ημέρα που πέθανε», καθώς αγαπούσε να βλέπει τα όνειρά της να παίρνουν σάρκα και οστά και να γνωρίζει ότι η δουλειά της έδινε χαρά στους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια είχε δημιουργήσει, μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που είχε επιλέξει προσωπικά, έναν λεπτομερή «οδικό χάρτη» για τα projects που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη και θα κυκλοφορήσουν μετά τον θάνατό της.

Ο Νοζέλ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι όσα νέα τραγούδια, βιβλία, προϊόντα, εμπειρίες και καμπάνιες εμφανιστούν μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ντόλι Πάρτον θα έχουν τη δική της προσωπική σφραγίδα. Όπως εξήγησε, αρκετά από τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και η ομάδα της σκοπεύει να ενημερώνει με διαφάνεια το κοινό.

Το μιούζικαλ που θα κάνει πρεμιέρα στα γενέθλιά της

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα συνεχιστούν κανονικά είναι το Broadway μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical», το οποίο είναι βασισμένο στη ζωή και την καριέρα της.

Οι προεπισκοπήσεις θα ξεκινήσουν στις 7 Δεκεμβρίου στο St. James Theatre της Νέας Υόρκης, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027 – ημερομηνία που θα ήταν τα 81α γενέθλια της Πάρτον.

Το τραγούδι που θα ακουστεί το 2046

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες παρακαταθήκες που άφησε πίσω της βρίσκεται και ένα τραγούδι που θα παραμείνει κλειδωμένο για ακόμη δύο δεκαετίες.

Πρόκειται για το ακυκλοφόρητο «My Place in History», το οποίο η Πάρτον έγραψε και ηχογράφησε το 2015, όταν ήταν 69 ετών. Το τραγούδι βρίσκεται μέσα σε ένα ξύλινο κουτί στο DreamMore Resort της Dollywood, στο Pigeon Forge του Τενεσί.

Η εντολή της ήταν σαφής: το κουτί δεν πρέπει να ανοιχθεί πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2046, όταν θα συμπληρωνόταν ένας αιώνας από τη γέννησή της.

Η Πάρτον είχε μάλιστα φροντίσει για κάθε λεπτομέρεια. Μαζί με το CD στο οποίο βρίσκεται η ηχογράφηση, τοποθέτησε μέσα στο κουτί και ένα CD player, ώστε να υπάρχει τρόπος αναπαραγωγής του τραγουδιού ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Στο βιβλίο της του 2020 «Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics», είχε αστειευτεί για το αν η τεχνολογία θα εξακολουθούσε να λειτουργεί μέχρι τότε, αναρωτώμενη αν το CD player θα μπορούσε να παίξει το τραγούδι ή αν «θα είχε σαπίσει» μέχρι το 2046.

Όταν δημιούργησε την ηχογράφηση, η Πάρτον δεν απέκλειε μάλιστα το ενδεχόμενο να βρίσκεται η ίδια εκεί όταν θα άνοιγε το κουτί. «Μπορεί και να είμαι εκεί», είχε γράψει, εκφράζοντας την επιθυμία να παρακολουθήσει η ίδια τη στιγμή.

Είχε σχεδιάσει και την κηδεία της

Η Ντόλι Πάρτον είχε φροντίσει από πολύ νωρίς και για τις τελευταίες λεπτομέρειες της κηδείας της. Οι εκπρόσωποί της επιβεβαίωσαν ότι είχε ζητήσει μια μικρή και ιδιωτική τελετή, αποκλειστικά για τα μέλη της άμεσης οικογένειάς της.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly το 2014 είχε ερωτηθεί ποιο τραγούδι θα ήθελε να ακουστεί στην κηδεία της.

Η επιλογή της ήταν ο country-gospel ύμνος «If We Never Meet Again», ένα τραγούδι που αγαπούσε ιδιαίτερα ο πατέρας της, Λι Πάρτον. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην κηδεία του πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2000.

Παράλληλα, ο ανιψιός της και επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας, Μπράιαν Σίβερ, αποκάλυψε μία ακόμη επιθυμία της: να ταφεί σε ένα «όμορφο κρεβάτι» από απαλό βαμβάκι.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει πίσω της όχι μόνο μια τεράστια μουσική κληρονομιά, αλλά και ένα λεπτομερές σχέδιο για το πώς αυτή θα συνεχίσει να ζει και μετά τον θάνατό της.