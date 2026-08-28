Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες

Η Στέλα Πάρτον μιλά για τις τελευταίες ημέρες της αδελφής της και αποκαλύπτει την ανιδιοτελή στάση της απέναντι στην ασθένεια

Newsroom

Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς τα μηνύματα αγάπης και τα αφιερώματα στη Ντόλι Πάρτον πληθαίνουν μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών, η μικρότερη αδελφή της, Στέλα, μοιράστηκε μια νέα λεπτομέρεια για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Η 77χρονη Στέλα, επίσης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της κάντρι, δημοσίευσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μεγαλύτερη αδελφή της στο Facebook, γράφοντας: «Η Ντόλι απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη».

Στο εκτενές μήνυμα, η Στέλα αποκάλυψε ότι η Ντόλι παρέμενε μέχρι το τέλος προσηλωμένη στο να βοηθά τους άλλους.

«Η αδελφή μου ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους, ευγενικούς και στοργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Αυτό που έβλεπε ο κόσμος, ήταν ακριβώς αυτό που ήταν και στην πραγματικότητα, σε τέτοιο βαθμό ώστε μου είπε πρόσφατα ότι, αν δεν υπήρχε ελπίδα για εκείνη, θα επέτρεπε στην ιατρική της ομάδα να δοκιμάσει πειραματικές θεραπείες, με την ελπίδα ότι έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους στο μέλλον», έγραψε.

Εκπρόσωποι της τραγουδίστριας του «Jolene» είχαν δηλώσει προηγουμένως στο People ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή έπειτα από «μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Ο τύπος του καρκίνου δεν έγινε γνωστός.

«Η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και, αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους ανθρώπους γύρω σας και αφιερώστε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας στους άλλους, όπως έκανε και εκείνη μέχρι το τέλος», συνέχισε η Στέλα.

Η Ντόλι είχε καθιερώσει ένα εβδομαδιαίο τηλεφώνημα για καφέ με τη Στέλα τα πρωινά της Τρίτης. Οι δύο αδελφές το αποκαλούσαν «kaffeklatsch», έναν γερμανικό όρο που περιγράφει μια ανεπίσημη, φιλική συνάντηση για συζήτηση.

«Κάθε Τρίτη, περίπου αυτή την ώρα, πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος και ενώ ο κόσμος κοιμόταν, εκείνη κι εγώ πίναμε για πολλά χρόνια τον καφέ μας μαζί, από το τηλέφωνο», θυμήθηκε η Στέλα, αποδίδοντας την πρωινή τους συνήθεια στα παιδικά τους χρόνια στη φάρμα.

Όπως επισημαίνει, η Ντόλι συνήθιζε να λέει: «Παναγία μου, Τέντα, προλαβαίνουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά πριν ανατείλει ο ήλιος απ’ όση κάνουν οι περισσότεροι όλη μέρα»

Οι δύο αδελφές συζητούσαν τα νέα και τα κουτσομπολιά, όπως κάνουν οι αδελφές, έπιναν τον καφέ τους και έκαναν σχέδια, όπως συνήθιζαν σε όλη τους τη ζωή. «Ο καφές μου το πρωί της Τρίτης δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος, όμως η αγάπη, ο σεβασμός και η καλοσύνη της θα παραμείνουν», έγραψε η Στέλα.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη αδελφή της «θα λάμπει στον παράδεισο, με όλα της τα αστραφτερά και λαμπερά στολίδια».

Η Στέλα ανέφερε επίσης ότι η «έκρηξη αγάπης και σεβασμού» που έχει εκδηλωθεί μετά τον θάνατο της Ντόλι έχει βοηθήσει την οικογένεια να διαχειριστεί το πένθος της. «Η Ντόλι αγαπούσε τον κόσμο και όλους όσοι ζούσαν μέσα σε αυτόν», έγραψε. «Εγώ ασκούσα κριτική και παραπονιόμουν για όλα, κι εκείνη γελούσε και έλεγε: “Τέντα, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε από το να ανησυχούμε για τις ανοησίες τους”. Είχε δίκιο και το απέδειξε κάθε μέρα».

Η Στέλα ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Έφυγε από τον κόσμο αφήνοντάς τον καλύτερο επειδή υπήρξε μέρος του. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμά της».

Η Ντόλι Πάρτον ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ρόμπερτ Λι Πάρτον και της Άβι Λι Πάρτον, στο Τενεσί. Γεννήθηκε στη μέση της πολυμελούς οικογένειας και μεγάλωσε μαζί με τη Γουιλντίν, 86 ετών, τον Ντέιβιντ, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 82 ετών, τον Κόι, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 82 ετών, τον Μπόμπι, 78 ετών, τη Στέλα, 77 ετών, την Κάσι, 75 ετών, τον Ράντι, ο οποίος πέθανε το 2021 σε ηλικία 67 ετών, τον Λάρι, ο οποίος πέθανε βρέφος το 1955, τα δίδυμα Φρίντα, 69 ετών, και Φλόιντ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 61 ετών, καθώς και τη Ρέιτσελ, 66 ετών.

Τον Ιούνιο του 2026, η Στέλα είχε μιλήσει στο People για τον πόνο που της προκάλεσε η απώλεια των αδελφών της, Ντέιβιντ, Ράντι και Φλόιντ.

«Μεγαλώνοντας με τόσα αδέλφια, ήμασταν πολύ δεμένοι συναισθηματικά και εξακολουθούμε να είμαστε, με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο. Είναι ένας δεσμός ψυχής», είχε πει. «Όλη αυτή η κατάσταση ήταν κατά κάποιον τρόπο σαν συναισθηματική παράλυση για μένα. Το πένθος πραγματικά μου είχε προκαλέσει συγγραφικό μπλοκάρισμα».

Η Στέλα, η οποία διοχέτευσε τη θλίψη της σε μια διασκευή του «Stand by Me» του Μπεν Ε. Κινγκ, είχε πει ότι ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Φλόιντ, ο οποίος την αποκαλούσε «δεύτερη μαμά». Η απώλεια των αδελφών της μέσα σε λίγα μόλις χρόνια ήταν, όπως είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία, «επώδυνη και σοκαριστική».

«Το να χάνεις τους γονείς σου είναι κάτι διαφορετικό… Είναι η φυσική πορεία της ζωής. Αποδέχεσαι και αγκαλιάζεις αυτή την αλλαγή, από το να έχεις γονείς στο να είσαι ορφανός», είχε δηλώσει. «Όμως δεν αποδέχεσαι το ίδιο εύκολα την απώλεια ενός αδελφού. Τα αδέλφια είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον, γιατί τα έχεις δίπλα σου σε όλη σου τη ζωή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο οδυνηρή θα ήταν αυτή η εμπειρία», είχε πει.

Η Στέλα είχε μιλήσει τότε και για τον ιδιαίτερο δεσμό της με την Ντόλι, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο αδελφές ακολουθούσαν έναν οικογενειακό κανόνα για να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες στιγμές.

«Πρέπει να γελάμε και να γελάμε με τον εαυτό μας, όσο γελάμε και με όλους τους άλλους, γιατί αν παίρνεις τα πάντα υπερβολικά σοβαρά, δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος… Νομίζω ότι αυτό είναι οικογενειακό χαρακτηριστικό», είχε πει. «Η Ντόλι είναι επίσης πολύ φιλοσοφημένη με τα πάντα, οπότε τα καταφέρνουμε. Κι αν όλα τα άλλα αποτύχουν, κάνουμε ένα αστείο γι’ αυτό», είχε τονίσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία τους - Τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις σήμερα έως 470 ευρώ

08:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με Νότια Κορέα και Ιαπωνία στον Ειρηνικό

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες-Ασφαλιστικές: Νέος γύρος συγκέντρωσης με 3 deals που αλλάζουν το χάρτη

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Η αλήθεια για το καμένο ψωμί τοστ και τον κίνδυνο καρκίνου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

07:30TRAVEL

Αυτές είναι 3 πόλεις που μεταμορφώθηκαν, αλλά κράτησαν ζωντανό το παρελθόν τους

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Λίγες μόνο μέρες έμειναν για τις χαμηλότερες τιμές - Υποτονική η κίνηση στην αγορά

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαίοι μαθητές συγκεντρώνονται στη Χίο για να τιμήσουν την κληρονομιά του Ομήρου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

07:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλησιάζει η λήξη τους – Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από δύο ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ – Αναμένεται παράταση της επιδότησης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα λόγω ανέμων και ξηρασίας - Ο χάρτης Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 28 Αυγούστου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω κάτω κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα μάτια της Ακρίτα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 44χρονης στη Ροδόπη: Κλειδί οι καταθέσεις των παιδιών - Αποκαλύψεις για τον εφιάλτη που ζούσε η γυναίκα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Αρναούτογλου: Το Ελ Νίνιο δυναμώνει -Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα - Τι χειμώνα να περιμένουμε

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

06:34WHAT THE FACT

Η ημέρα που ο Ήλιος «ταρακούνησε» τη Γη: Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η καταιγίδα του Κάρινγκτον

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ