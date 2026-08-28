Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες

Καθώς τα μηνύματα αγάπης και τα αφιερώματα στη Ντόλι Πάρτον πληθαίνουν μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών, η μικρότερη αδελφή της, Στέλα, μοιράστηκε μια νέα λεπτομέρεια για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Η 77χρονη Στέλα, επίσης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της κάντρι, δημοσίευσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μεγαλύτερη αδελφή της στο Facebook, γράφοντας: «Η Ντόλι απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη».

Στο εκτενές μήνυμα, η Στέλα αποκάλυψε ότι η Ντόλι παρέμενε μέχρι το τέλος προσηλωμένη στο να βοηθά τους άλλους.

«Η αδελφή μου ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους, ευγενικούς και στοργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Αυτό που έβλεπε ο κόσμος, ήταν ακριβώς αυτό που ήταν και στην πραγματικότητα, σε τέτοιο βαθμό ώστε μου είπε πρόσφατα ότι, αν δεν υπήρχε ελπίδα για εκείνη, θα επέτρεπε στην ιατρική της ομάδα να δοκιμάσει πειραματικές θεραπείες, με την ελπίδα ότι έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους στο μέλλον», έγραψε.

Εκπρόσωποι της τραγουδίστριας του «Jolene» είχαν δηλώσει προηγουμένως στο People ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή έπειτα από «μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Ο τύπος του καρκίνου δεν έγινε γνωστός.

«Η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και, αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους ανθρώπους γύρω σας και αφιερώστε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας στους άλλους, όπως έκανε και εκείνη μέχρι το τέλος», συνέχισε η Στέλα.

Η Ντόλι είχε καθιερώσει ένα εβδομαδιαίο τηλεφώνημα για καφέ με τη Στέλα τα πρωινά της Τρίτης. Οι δύο αδελφές το αποκαλούσαν «kaffeklatsch», έναν γερμανικό όρο που περιγράφει μια ανεπίσημη, φιλική συνάντηση για συζήτηση.

«Κάθε Τρίτη, περίπου αυτή την ώρα, πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος και ενώ ο κόσμος κοιμόταν, εκείνη κι εγώ πίναμε για πολλά χρόνια τον καφέ μας μαζί, από το τηλέφωνο», θυμήθηκε η Στέλα, αποδίδοντας την πρωινή τους συνήθεια στα παιδικά τους χρόνια στη φάρμα.

Όπως επισημαίνει, η Ντόλι συνήθιζε να λέει: «Παναγία μου, Τέντα, προλαβαίνουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά πριν ανατείλει ο ήλιος απ’ όση κάνουν οι περισσότεροι όλη μέρα»

Οι δύο αδελφές συζητούσαν τα νέα και τα κουτσομπολιά, όπως κάνουν οι αδελφές, έπιναν τον καφέ τους και έκαναν σχέδια, όπως συνήθιζαν σε όλη τους τη ζωή. «Ο καφές μου το πρωί της Τρίτης δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος, όμως η αγάπη, ο σεβασμός και η καλοσύνη της θα παραμείνουν», έγραψε η Στέλα.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη αδελφή της «θα λάμπει στον παράδεισο, με όλα της τα αστραφτερά και λαμπερά στολίδια».

Η Στέλα ανέφερε επίσης ότι η «έκρηξη αγάπης και σεβασμού» που έχει εκδηλωθεί μετά τον θάνατο της Ντόλι έχει βοηθήσει την οικογένεια να διαχειριστεί το πένθος της. «Η Ντόλι αγαπούσε τον κόσμο και όλους όσοι ζούσαν μέσα σε αυτόν», έγραψε. «Εγώ ασκούσα κριτική και παραπονιόμουν για όλα, κι εκείνη γελούσε και έλεγε: “Τέντα, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε από το να ανησυχούμε για τις ανοησίες τους”. Είχε δίκιο και το απέδειξε κάθε μέρα».

Η Στέλα ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Έφυγε από τον κόσμο αφήνοντάς τον καλύτερο επειδή υπήρξε μέρος του. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμά της».

Η Ντόλι Πάρτον ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ρόμπερτ Λι Πάρτον και της Άβι Λι Πάρτον, στο Τενεσί. Γεννήθηκε στη μέση της πολυμελούς οικογένειας και μεγάλωσε μαζί με τη Γουιλντίν, 86 ετών, τον Ντέιβιντ, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 82 ετών, τον Κόι, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 82 ετών, τον Μπόμπι, 78 ετών, τη Στέλα, 77 ετών, την Κάσι, 75 ετών, τον Ράντι, ο οποίος πέθανε το 2021 σε ηλικία 67 ετών, τον Λάρι, ο οποίος πέθανε βρέφος το 1955, τα δίδυμα Φρίντα, 69 ετών, και Φλόιντ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 61 ετών, καθώς και τη Ρέιτσελ, 66 ετών.

Τον Ιούνιο του 2026, η Στέλα είχε μιλήσει στο People για τον πόνο που της προκάλεσε η απώλεια των αδελφών της, Ντέιβιντ, Ράντι και Φλόιντ.

«Μεγαλώνοντας με τόσα αδέλφια, ήμασταν πολύ δεμένοι συναισθηματικά και εξακολουθούμε να είμαστε, με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο. Είναι ένας δεσμός ψυχής», είχε πει. «Όλη αυτή η κατάσταση ήταν κατά κάποιον τρόπο σαν συναισθηματική παράλυση για μένα. Το πένθος πραγματικά μου είχε προκαλέσει συγγραφικό μπλοκάρισμα».

Η Στέλα, η οποία διοχέτευσε τη θλίψη της σε μια διασκευή του «Stand by Me» του Μπεν Ε. Κινγκ, είχε πει ότι ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Φλόιντ, ο οποίος την αποκαλούσε «δεύτερη μαμά». Η απώλεια των αδελφών της μέσα σε λίγα μόλις χρόνια ήταν, όπως είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία, «επώδυνη και σοκαριστική».

«Το να χάνεις τους γονείς σου είναι κάτι διαφορετικό… Είναι η φυσική πορεία της ζωής. Αποδέχεσαι και αγκαλιάζεις αυτή την αλλαγή, από το να έχεις γονείς στο να είσαι ορφανός», είχε δηλώσει. «Όμως δεν αποδέχεσαι το ίδιο εύκολα την απώλεια ενός αδελφού. Τα αδέλφια είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον, γιατί τα έχεις δίπλα σου σε όλη σου τη ζωή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο οδυνηρή θα ήταν αυτή η εμπειρία», είχε πει.

Η Στέλα είχε μιλήσει τότε και για τον ιδιαίτερο δεσμό της με την Ντόλι, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο αδελφές ακολουθούσαν έναν οικογενειακό κανόνα για να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες στιγμές.

«Πρέπει να γελάμε και να γελάμε με τον εαυτό μας, όσο γελάμε και με όλους τους άλλους, γιατί αν παίρνεις τα πάντα υπερβολικά σοβαρά, δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος… Νομίζω ότι αυτό είναι οικογενειακό χαρακτηριστικό», είχε πει. «Η Ντόλι είναι επίσης πολύ φιλοσοφημένη με τα πάντα, οπότε τα καταφέρνουμε. Κι αν όλα τα άλλα αποτύχουν, κάνουμε ένα αστείο γι’ αυτό», είχε τονίσει.

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