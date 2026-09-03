Αντικαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Snapshot Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αντικαταστάθηκε μετά από βανδαλισμό λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.

Το αρχικό αστέρι είχε αποκτηθεί το 1985 και βανδαλίστηκε με χαραγμένο και αλλοιωμένο το όνομα της τραγουδίστριας.

Το νέο αστέρι αποκαλύφθηκε την Παρασκευή και τα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί από θαυμαστές επανατοποθετήθηκαν μετά τις εργασίες.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, μετά από διάγνωση καρκίνου, και είχε σημαντική καριέρα στη μουσική και τον κινηματογράφο.

Η Πάρτον ήταν γνωστή για τη φιλανθρωπική δράση της, ειδικά το πρόγραμμα Imagination Library που έχει προσφέρει πάνω από 200 εκατομμύρια δωρεάν βιβλία σε παιδιά παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Αντικαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στο Hollywood Walk of Fame, αφού το αρχικό βανδαλίστηκε μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι την περασμένη εβδομάδα.

Θαυμαστές της είχαν αφήσει λουλούδια και κεριά γύρω από το αστέρι της, στην καρδιά του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες, το οποίο είχε αποκτήσει το 1985, σε κοινή τελετή με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, σύμφωνα με το NBC Los Angeles.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας έδειχναν το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας να έχει χαραχθεί και αλλοιωθεί πάνω στο αστέρι. Οι επισκευές πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, και το Hollywood Historic Trust ανακοίνωσε ότι το νέο αστέρι θα αποκαλυφθεί την Παρασκευή.

«Το Hollywood Historic Trust και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είναι περήφανα που τιμούν την κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον με την αντικατάσταση του αστεριού της», έγραψε ο οργανισμός στο Instagram την Τετάρτη. «Το νέο αστέρι θα είναι διαθέσιμο για επίσκεψη αυτή την Παρασκευή».

Η Άνα Μαρτίνεζ του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ δήλωσε ότι τα αντικείμενα που είχαν αφεθεί πάνω στο αστέρι προς τιμήν της τραγουδίστριας, απομακρύνθηκαν πριν από τις εργασίες και θα τοποθετηθούν ξανά στην θέση τους.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Αργότερα, η ομάδα της Ντόλι Πάρτον γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι η τραγουδίστρια πέθανε λίγο μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές φωνές της κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα ξεχώρισε για την πολυετή φιλανθρωπική της δράση. Με την πληθωρική σκηνική παρουσία της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, απέσπασε 10 βραβεία Grammy, έχοντας συνολικά 55 υποψηφιότητες, ενώ την ίδια στιγμή προσέφερε σημαντική βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τόσο στη γενέτειρά της, το Τενεσί, όσο και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Ανάμεσα στις σημαντικότερες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της ήταν το Imagination Library, ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά, ιδιαίτερα σε κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Από την ίδρυσή του, το 1995, το πρόγραμμα έχει προσφέρει περισσότερα από 200 εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αρχικά από την ιδιαίτερη πατρίδα της Πάρτον, το Sevierville του Τενεσί, στην περιοχή των Smoky Mountains, πριν επεκταθεί και αποκτήσει διεθνή εμβέλεια.

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