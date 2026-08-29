Ντόλι Πάρτον: Όταν έχασε σε διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της

«Δεν κέρδισα. Δεν ήρθα καν κοντά», είχε πει η ίδια, αναφερόμενη στο περιστατικό με το χαρακτηριστικό χιούμορ της

Μίλτος Τσεκούρας

Ντόλι Πάρτον: Όταν έχασε σε διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε ανώνυμα σε διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της και δεν κέρδισε.
  • Για να μην αναγνωριστεί, επέλεξε μια υπερβολική μεταμφίεση με έντονο μακιγιάζ και μεγαλύτερα μαλλιά.
  • Οι άλλες συμμετέχουσες ήταν πιο ψηλές και προετοιμασμένες, ενώ η Πάρτον πήρε το λιγότερο χειροκρότημα.
  • Το χαρακτηριστικό λουκ της Πάρτον προήλθε από την επιρροή μιας γυναίκας που είχε δει στην παιδική της ηλικία στο Τενεσί.
  • Η δημόσια εικόνα της με τα ξανθά μαλλιά, το έντονο μακιγιάζ και τα ψηλοτάκουνα έγινε ευρέως αναγνωρίσιμη και πολυαντιγραμμένη.
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Η Ντόλι Πάρτον ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον κόσμο. Ωστόσο, ακόμη και η ίδια είχε βρεθεί σε μια κατάσταση που δύσκολα θα πίστευε κανείς: πήρε μέρος σε διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της και έχασε.

Το περιστατικό έχει διηγηθεί η ίδια η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε συνεντεύξεις της. Όπως είχε δηλώσει, αποφάσισε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για σωσίες της, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για το Χάλογουιν στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα, με αρκετούς συμμετέχοντες να προσπαθούν να αντιγράψουν την εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας.

Για να μην την αναγνωρίσουν, η ίδια επέλεξε να κάνει την εμφάνισή της ακόμη πιο υπερβολική. Έντονο μακιγιάζ, μεγαλύτερα μαλλιά και πιο χαρακτηριστικά στοιχεία από το γνωστό της λουκ ήταν μέρος της μεταμφίεσής της.

Η Πάρτον ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και περίμενε την απόφαση των κριτών. Όταν όμως ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν ήταν η νικήτρια.

«Δεν κέρδισα. Δεν ήρθα καν κοντά», είχε πει η ίδια, αναφερόμενη στο περιστατικό με το χαρακτηριστικό χιούμορ της.

Σε άλλη αφήγησή της είχε εξηγήσει ότι οι περισσότερες από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες ήταν πολύ ψηλές και είχαν προετοιμαστεί ιδιαίτερα για τον διαγωνισμό. Η ίδια, αντίθετα, προσπάθησε να γίνει όσο το δυνατόν πιο δύσκολο να αναγνωριστεί.

Μάλιστα, όπως είχε αναφέρει, πήρε το λιγότερο χειροκρότημα από τις διαγωνιζόμενες.

Η εμφάνιση που έγινε σήμα κατατεθέν

Η εικόνα της Ντόλι Πάρτον είναι εδώ και δεκαετίες άμεσα αναγνωρίσιμη. Τα μεγάλα ξανθά μαλλιά, το έντονο μακιγιάζ, τα ψηλοτάκουνα και τα εντυπωσιακά ρούχα έγιναν βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας της.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεκίνησε από μια παιδική της ανάμνηση. Όταν μεγάλωνε στο Τενεσί, είχε εντυπωσιαστεί από μια γυναίκα της περιοχής, την οποία θεωρούσε ιδιαίτερα όμορφη και λαμπερή.

«Είχα δει μια γυναίκα με τα ξανθά μαλλιά της ψηλά, το κόκκινο κραγιόν και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια και σκέφτηκα: Αυτό θέλω να είμαι», είχε πει.

Από εκείνη την εικόνα εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό το στιλ που ακολούθησε στην πορεία της. Με τα χρόνια, το συγκεκριμένο λουκ έγινε τόσο χαρακτηριστικό, ώστε χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να το αντιγράφουν.

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