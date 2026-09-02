Βανδαλίστηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Snapshot Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας βανδαλίστηκε με χαρακιές και ήδη αντικαθίσταται από συνεργεία.

Η Ντόλι Πάρτον απέκτησε το αστέρι της το 1985 σε τελετή με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Rhinestone το 1984.

Η αποκατάσταση του αστεριού είχε προγραμματιστεί λόγω φθορών πριν από τον βανδαλισμό και γίνεται από το Hollywood Historic Trust.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου μετά από διάγνωση καρκίνου, όπως ανακοίνωσε ο ανιψιός της και η ομάδα της.

Η Πάρτον ήταν σημαντική φωνή της κάντρι μουσικής, με 10 βραβεία Grammy, και δημιούργησε το φιλανθρωπικό πρόγραμμα Imagination Library, που έχει προσφέρει πάνω από 200 εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στο Hollywood Walk of Fame βανδαλίστηκε μετά τον πρόσφατο θάνατό της και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης.

Σύμφωνα με το CBS Los Angeles και το NBC Los Angeles, το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας φαινόταν να έχει χαραχθεί και αλλοιωθεί πάνω στο αστέρι. Συνεργεία εθεάθησαν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου να τοποθετούν νέο αστέρι προς τιμήν της, αντικαθιστώντας εκείνο που είχε υποστεί τις φθορές.

Η Ντόλι Πάρτον είχε αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 1985, σε κοινή τελετή με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, σύμφωνα με το NBC Los Angeles.

Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει έναν χρόνο νωρίτερα, το 1984, στην ταινία Rhinestone. Σε αυτήν, η Πάρτον υποδυόταν τη φανταστική τραγουδίστρια της κάντρι Jake Farris, η οποία έβαζε στοίχημα με τον ιδιοκτήτη του κέντρου όπου εμφανιζόταν στη Νέα Υόρκη ότι μπορούσε να μετατρέψει οποιονδήποτε άνθρωπο σε σταρ της κάντρι μουσικής.

Εκείνος επέλεγε τον οδηγό ταξί Nick Martinelli, τον οποίο υποδυόταν ο Σταλόνε. Στην πορεία της ταινίας, το απρόσμενο αυτό δίδυμο ερχόταν πιο κοντά μέσα από τη μουσική, με την Πάρτον να εμφανίζεται σε μεγάλο μέρος της ταινίας με τα χαρακτηριστικά, λαμπερά σύνολα με στρας που είχαν γίνει σήμα κατατεθέν της.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης στο αστέρι της Ντόλι Πάρτον έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Μια θαυμάστρια πήγε χθες στο αστέρι και ανέφερε στα social media ότι είχε βανδαλιστεί με πολλές χαρακιές», δήλωσε η Ana Martinez, εκπρόσωπος του Hollywood Chamber of Commerce. «Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται πράγματι ότι το αστέρι έχει υποστεί βανδαλισμό με γρατζουνιές».

«Η συγκεκριμένη επισκευή είχε προγραμματιστεί από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και το συνεργείο μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών», συνέχισε η Martinez. «Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται από το Hollywood Historic Trust, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την επισκευή των αστεριών του Walk of Fame. Το υλικό θα χρειαστεί χρόνο για να σταθεροποιηθεί και την Παρασκευή το αστέρι θα γυαλιστεί, ώστε οι θαυμαστές να μπορούν και πάλι να το επισκέπτονται».

Όπως πρόσθεσε, το αστέρι της Πάρτον είχε ήδη προγραμματιστεί να επισκευαστεί λόγω ρωγμών που είχαν δημιουργηθεί από τη φυσιολογική φθορά, πριν ακόμη σημειωθεί ο βανδαλισμός.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο ανιψιός της, Bryan Seaver, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Αργότερα, η ομάδα της Ντόλι Πάρτον γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι η τραγουδίστρια πέθανε λίγο μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές φωνές της κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα ξεχώρισε για την πολυετή φιλανθρωπική της δράση. Με την πληθωρική σκηνική παρουσία της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της απέσπασε 10 βραβεία Grammy, έχοντας συνολικά 55 υποψηφιότητες, ενώ την ίδια στιγμή προσέφερε σημαντική βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τόσο στη γενέτειρά της, το Τενεσί, όσο και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της ήταν η Imagination Library, ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά, ιδιαίτερα σε κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Από την ίδρυσή του, το 1995, το πρόγραμμα έχει προσφέρει περισσότερα από 200 εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε αρχικά από την ιδιαίτερη πατρίδα της Πάρτον, το Sevierville του Τενεσί, στην περιοχή των Smoky Mountains, πριν επεκταθεί και αποκτήσει διεθνή εμβέλεια.

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