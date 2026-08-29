Σπάνια εμφάνιση για τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον - Το συγκινητικό «αντίο»

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν εμφανίστηκε ξανά δημόσια στο Μαλιμπού, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον.

Η 92χρονη ηθοποιός, που είχε μοιραστεί μαζί της την οθόνη στην ταινία «Ανθισμένες Μανόλιες», απαθανατίστηκε σε χαλαρή εμφάνιση, φορώντας γκρι φόρμα, μαύρο μπλουζάκι και μαύρα μοκασίνια. Είχε επιλέξει διακριτικά χρυσά κοσμήματα, ενώ τα λευκά-γκρι μαλλιά της ήταν κομμένα κοντά.

Η παρουσία της μπροστά στις κάμερες ήρθε σε μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς η απώλεια της Ντόλι Πάρτον έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έχοντας αφήσει πίσω της μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες. Εκτός από τη μουσική, όπου γνώρισε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Τζολίν» και «9 με 5», η Πάρτον είχε ξεχωρίσει και στον κινηματογράφο.

Dolly Parton's Steel Magnolias co-star Shirley MacLaine, 92, surfaces for first time since country music star's shock death at age 80 https://t.co/baGpj6ATBX — Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2026

Το «αντίο» της Σίρλεϊ ΜακΛέιν

Η συνεργασία της Σίρλεϊ ΜακΛέιν με τη Ντόλι Πάρτον στις «Ανθισμένες Μανόλιες» το 1989 δημιούργησε μια σχέση που έμεινε στη μνήμη του κοινού.

Μετά την είδηση του θανάτου της Πάρτον, η ΜακΛέιν την αποχαιρέτησε με λίγα λόγια, που όμως αποτύπωσαν τη συγκίνησή της.

«Ο Θεός μάς την έστειλε και τώρα επέστρεψε στο σπίτι», ανέφερε.

Η ταινία «Χαλύβδινες Μανόλιες» επικεντρώνεται σε μια ομάδα γυναικών στον αμερικανικό Νότο, οι οποίες στηρίζουν η μία την άλλη στις χαρές και στις δύσκολες στιγμές της

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