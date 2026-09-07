Ντόλι Πάρτον: Η νέα ανάρτηση στα social media της μετά τον θάνατό της - «Όλα θα πάνε καλά»

Snapshot Οι διαχειριστές των λογαριασμών της Ντόλι Πάρτον δημοσίευσαν έναν στίχο από το τραγούδι της «Light of a Clear Blue Morning» μετά τον θάνατό της.

Η ανάρτηση περιλάμβανε μόνο ένα emoji πεταλούδας και απέδιδε ένα παρηγορητικό μήνυμα στους θαυμαστές της.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατός της σημειώθηκε στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center στο Νάσβιλ, παρουσία αγαπημένων της προσώπων.

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ, παρά τη γνώση των προβλημάτων υγείας από την οικογένεια και τους φίλους της. Snapshot powered by AI

Μια ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της Ντόλι Πάρτον στα social media, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, συγκίνησε βαθιά τους θαυμαστές της.

Η δημοσίευση, που εμφανίστηκε την Κυριακή το πρωί, έχει ροζ φόντο και μία από τις χαρακτηριστικές πεταλούδες που συνδέονται με την εικόνα της τραγουδίστριας. Στην εικόνα αναγράφεται ένας στίχος από το τραγούδι της «Light of a Clear Blue Morning»:

«Μπορώ να δω το φως ενός καθαρού, γαλάζιου πρωινού... όλα θα πάνε καλά, όλα θα είναι εντάξει».

Η λεζάντα της ανάρτησης ήταν λιτή, καθώς περιείχε μόνο ένα emoji πεταλούδας. Ωστόσο, το timing της δημοσίευσης έκανε πολλούς θαυμαστές να τη βιώσουν ως ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, με τα σχόλια να γεμίζουν από μηνύματα θλίψης και αγάπης για τη μεγάλη σταρ.

https://www.instagram.com/p/Dc9DHn3JMLH/

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος διαχειρίζεται αυτή την περίοδο τους λογαριασμούς της Ντόλι Πάρτον. Η ανάρτηση, πάντως, έμοιαζε στα μάτια πολλών θαυμαστών σαν ένα τελευταίο, παρηγορητικό μήνυμα σε όσους εξακολουθούν να πενθούν την απώλειά της.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center στο Νάσβιλ, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ ακόμη και στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, παρότι οικογένεια και φίλοι γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης