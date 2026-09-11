Το πρώτο μεταθανάτιο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον μόλις κυκλοφόρησε - Σε 20 χρόνια το δεύτερο

Snapshot Κυκλοφόρησε το πρώτο μεταθανάτιο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον, ηχογραφημένο το 2022 πριν τον θάνατό της από καρκίνο.

Το τραγούδι «Bound to Ride» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers», αφιερωμένο στο ντουέτο Stanley Brothers.

Η Πάρτον ηχογράφησε τα φωνητικά της εκ των προτέρων λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων Covid, συνεργαζόμενη με τις «First Ladies of Bluegrass».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως Γουίλι Νέλσον και Τζέιμι Τζόνσον και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Η Πάρτον απεβίωσε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Snapshot powered by AI

Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάτον, κυκλοφόρησε το πρώτο μεταθανάτιο τραγούδι της και δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές της.

Η σταρ της κάντρι μουσικής έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση στο «Bound to Ride», συνοδευόμενη από μια εξαιρετική γυναικεία μπάντα μουσικών.

Η αείμνηστη εμβληματική μορφή της κάντρι μουσικής συνέβαλε στο «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers», ένα άλμπουμ-φόρο τιμής στο ντουέτο.

Το άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, τιμά το συγκρότημα που εντάχθηκε μεταθανάτια στο Country Music Hall of Fame νωρίτερα φέτος.

Αυτοί έκαναν δημοφιλές το «Bound to Ride» με μια ηχογράφηση του 1964. Η Πάρτον, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, ηχογράφησε το τραγούδι το 2022.

Το αφιερωματικό άλμπουμ με τη συμμετοχή πολλών αστέρων περιλαμβάνει επίσης τραγούδια από τους Γουίλι Νέλσον, Τζέιμι Τζόνσον, Ντίρκς Μπέντλεϊ και πολλούς άλλους. Ενώ τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο, η Πάρτον ηχογράφησε τα φωνητικά της εκ των προτέρων λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων Covid εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Την συνοδεύουν οι «First Ladies of Bluegrass», ένα γυναικείο γκρουπ που αποτελείται από καταξιωμένες μουσικούς, όπως η παίκτρια του μπάντζο Alison Brown, η μπασίστρια Missy Raines, η βιολίστρια Becky Buller, η κιθαρίστρια Molly Tuttle και η μανδολινίστα Sierra Hull.

Η Buller τραγούδησε επίσης το μέρος της Πάρτον για μια δοκιμαστική ηχογράφηση, ώστε η πρωταγωνίστρια του «9-5» να ακούσει τη σωστή τονικότητα και να συνεργαστεί με το συγκρότημα χωρίς να διακινδυνεύσει την υγεία της.

Ο Garry West, μπασίστας, παραγωγός και ιδιοκτήτης της Compass Records, η οποία κυκλοφόρησε το «Where the Soul Never Dies», δήλωσε στο Rolling Stone ότι η ομάδα του «έμεινε άναυδη» όταν η Parton έστειλε τα φωνητικά της.

Το «Bound to Ride» δεν είναι το μόνο νέο τραγούδι που μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές της. Σύμφωνα με το CNN, ένα νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει στα 100α γενέθλια της Ντόλι Πάρτον.

Έτσι, το κοινό θα πρέπει να περιμένει άλλα 20 χρόνια μέχρι να δημοσιευτεί το «My Place In History» στις 19 Ιανουαρίου 2046.

Η Πάρτον απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 80 ετών μετά από «μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο».