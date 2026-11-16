Λάρισα: Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι

Snapshot Δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 11:30 και ενεργοποίησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας, επί της οδού Σίφνου.

Στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την ενημέρωση για το συμβάν στις 11:30, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.