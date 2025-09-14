Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως
Μια αεροπορική τραγωδία το 1999 συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν το πρωθυπουργικό Φάλκον συνετρίβη στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης.
Μια αεροπορική τραγωδία συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά και τη Ρουμανία, στις 14/9/1999, καθώς το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Φάλκον, που μετέφερε τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανιδιώτη και άλλα 12 άτομα στη Ρουμανία, έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός και ο γιος του, να χάσουν τη ζωή τους.
