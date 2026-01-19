Η απίστευτη επιστροφή της Φιλού: Η γάτα που διένυσε 250 χλμ. από την Καταλονία στη Γαλλία

Ο Πάτρικ και η σύζυγός του, Έβεϊν, ακόμα δυσκολεύονται να πιστέψουν όσα συνέβησαν. Στις 9 Ιανουαρίου, πέντε μήνες μετά την εξαφάνισή της, κρατούσαν ξανά στην αγκαλιά τους τη Φιλού - τη γάτα που είχαν χάσει το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ισπανία και θεωρούσαν πλέον χαμένη υπόθεση. Κι όμως, το ζώο κατάφερε μόνο του να επιστρέψει στη Γαλλία, διανύοντας περίπου 250 χιλιόμετρα.

