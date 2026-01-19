Η απίστευτη επιστροφή της Φιλού: Η γάτα που διένυσε 250 χλμ. από την Καταλονία στη Γαλλία
Χάθηκε στην Ισπανία και 5 μήνες μετά επέστρεψε μόνη της στη Γαλλία. Η συγκλονιστική ιστορία της γάτας Φιλού που διένυσε 250 χιλιόμετρα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πάτρικ και η σύζυγός του, Έβεϊν, ακόμα δυσκολεύονται να πιστέψουν όσα συνέβησαν. Στις 9 Ιανουαρίου, πέντε μήνες μετά την εξαφάνισή της, κρατούσαν ξανά στην αγκαλιά τους τη Φιλού - τη γάτα που είχαν χάσει το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ισπανία και θεωρούσαν πλέον χαμένη υπόθεση. Κι όμως, το ζώο κατάφερε μόνο του να επιστρέψει στη Γαλλία, διανύοντας περίπου 250 χιλιόμετρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχονται τα εργοστάσια μόνο με ρομπότ και καθόλου ανθρώπους
09:27 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: MasterChef ή Survivor επέλεξε το κοινό;
09:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
06:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ