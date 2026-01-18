Καιρός - Καλλιάνος: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» από Τρίτη το σκηνικό

Μια «συνάντηση» που συμβαίνει σπάνια, αλλά θα αλλάξει την «ποιότητα» του καιρού και ίσως φέρει αναταραχές σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Καλλιάνος: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» από Τρίτη το σκηνικό
FB/Γιάννης Καλλιάνος
Σε χειμερινούς ρυθμούς με αρκετό κρύο θα κυλήσει το επόμενο διήμερο, ωστόσο από την Τρίτη, αναμένεται μία αλλαγή του καιρού, με έντονα φαινόμενα, η οποία οφείλεται σε ένα φαινόμενο, που δεν εμφανίζεται συχνά και αφορά στη «συνάντηση» της υγρασίας με το εγκλωβισμένο ψύχος.

Για το τι αλλάζει από την Τρίτη το μεσημέρι, αναλύει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, εξηγώντας παράλληλα το σπάνιο αυτό φαινόμενο για τη χώρα μας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δεν αποκλείεται να προκληθούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, ή και περισσότερο.

Η ανάρτησή του

Μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο. Τι αλλάζει όμως από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά;

Σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως “φορτωμένα” με υγρασία και οργανωμένες - πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το “κλειδί” και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να "συναντήσει" τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής.

Άρα: Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία). Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη - υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές - καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί - Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα

1) Στα Κεντρικά και Νότια: Bροχές - καταιγίδες

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

2) Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα: Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Στη Θεσσαλία, την Ήπειρος και Βορειότερα : Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το "γυρίσει" πάλι σε βροχή.

Συμπεράσματα

Μέχρι την Τρίτη πρωί - μεσημέρι θα επικρατεί κρύο και θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα Βόρεια και χαμηλότερα, όχι όμως γενικά κάτι ανησυχητικό.

Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές - καταιγίδες (κεντρικά - νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας.

