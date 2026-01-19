Ρεκόρ στις πωλήσεις pick-up στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μόλις μήνα!

Του Γιάννη Σκουφή

Ο Δεκέμβριος του 2025 ήταν μήνας-ορόσημο για την αγορά νέων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, με τις συνολικές δαπάνες για μεγάλα pick-up να ξεπερνούν τα 15 δισ. δολάρια, ενώ η μέση τιμή ανήλθε στις 50.326 δολάρια.

Έτσι λοιπόν περισσότερα από 233.000 pick-up όπως τα Ford F-150 και Chevrolet Silverado πωλήθηκαν τον Δεκέμβριο, με μέση τιμή τις 66.386 δολάρια. Αν και η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι μόλις 1,9%, ο όγκος πωλήσεων ήταν αρκετός για να επηρεάσει ανοδικά ολόκληρη την αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cox Automotive.

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι τιμές δεν ανεβαίνουν μόνο λόγω πληθωρισμού, αλλά και λόγω προτίμησης των καταναλωτών σε πιο ακριβά οχήματα, είτε πρόκειται για pick-up με premium εξοπλισμό, είτε για πολυτελή μοντέλα, τα οποία επέλεξε περίπου το 20% των αγοραστών.

Στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η εικόνα ήταν μεικτή: η μέση τιμή διατηρήθηκε πάνω από 58.000 δολάρια, αλλά τα κίνητρα έφτασαν στο 18%, ενισχύοντας τις πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 84.000 μονάδες τον Δεκέμβριο. Την καλύτερη επίδοση μετά την κατάργηση των φοροαπαλλαγών τον Σεπτέμβριο.

Παρά τη σταθερή παρουσία των EVs, οι συνολικές τους πωλήσεις για το 2025 μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας περίπου τα 1,28 εκατ. οχήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν καθαρά ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να επενδύουν σε μεγάλα, ισχυρά και συχνά πολυτελώς εξοπλισμένα αυτοκίνητα. Ακόμα κι όταν αυτό σημαίνει έξοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων κάθε μήνα.