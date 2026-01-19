Κίνηση: Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός – Πού παρουσιάζονται προβλήματα στην κυκλοφορία

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής από νωρίς το πρωί.

Στον Κηφισό αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά από την έξοδο του Αιγάλεω έως και την Λυκόβρυση. Στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά κίνηση καταγράφεται από την έξοδο για Αττική οδό μέχρι και την έξοδο για Αιγάλεω.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό από το ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία.

