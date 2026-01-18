Αυξημένη η κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα μετά τις τελευταίες χιονοπτώσεις - Ποιες πίστες επιλέγουν

Τα χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο, καθώς οι πρόσφατες χιονοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες. Πολλοί επισκέπτες τα επιλέγουν είτε για χειμερινά σπορ είτε για να απολαύσουν το εντυπωσιακό χειμωνιάτικο τοπίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυξημένη είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου στη Φλώρινα και του Λαϊλιά στις Σέρρες, με τις πίστες να γεμίζουν από κόσμο.

«Έχουμε πολύ καλό χιόνι, λειτουργούν δύο εναέριοι αναβατήρες, δύο συρόμενοι. Η ποιότητα του χιονιού είναι εξαιρετική και αυτό το προτιμά ο κόσμος. Έχουμε επίσης μεγάλες πίστες και λειτουργούν όλες, ενώ είναι και εύκολες. Παράλληλα υπάρχει και σχολή για σκι. Έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και γειτονικές χώρες. Έχουμε επίσης δύο καλά σαλέ, ενώ το καλό είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε δεν έχει ανέμους», ανέφερε ο Τάσος Τόττης, υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η κοντινή απόσταση από τον αστικό ιστό στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά στις Σέρρες, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επισκέπτες.

«Πρόκειται για βουνό δασωμένο, είμαστε ασφαλείς και αυτό που προσφέρει το χιονοδρομικό είναι μια πανέμορφη πίστα που η κλίση της ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες. Είναι πίστα που μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες του σκι. Το Lift έχει τοποθετηθεί το 2023 και έχει τη δυνατότητα να τραβά 900 άτομα την ώρα και το ίδιο μηχάνημα το καλοκαίρι λειτουργεί για τα ποδήλατα», ανέφερε στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 ο Γρηγόρης Ευθυμιάδης, γραμματέας του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών.