Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα» - Βίντεο
Ο Γιανγκ κατοικεί σε μια σπηλιά σε κινέζικα βουνά με δικό του νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και διατηρεί μια αυτάρκη ζωή μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο.
Βαθιά στα βουνά Λιτσουάν της Κίνας, ο Γιανγκ έχει βρει το τέλειο καταφύγιο. Για 50 χρόνια, ζει μόνος του σε ένα σπίτι χτισμένο στο στόμιο μιας σπηλιάς, αόρατο ακόμη και από τον δρόμο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 300 μέτρα μακριά.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
