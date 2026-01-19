Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα» - Βίντεο

Βαθιά στα βουνά Λιτσουάν της Κίνας, ο Γιανγκ έχει βρει το τέλειο καταφύγιο. Για 50 χρόνια, ζει μόνος του σε ένα σπίτι χτισμένο στο στόμιο μιας σπηλιάς, αόρατο ακόμη και από τον δρόμο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 300 μέτρα μακριά.

