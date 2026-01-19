WSJ: Χάνει ο Τραμπ και τον Τζο Ρόγκαν; Τι συνέβη με την πιο γνωστή φωνή του κινήματος Μaga

Τον Φεβρουάριο του 1968, ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον έχασε τον Γουόλτερ Κρόνκαϊτ, όταν ο διάσημος παρουσιαστής ειδήσεων είπε στους Αμερικανούς ότι δεν μπορούσε πλέον να δεχτεί τις διαβεβαιώσεις του προέδρου για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ ίσως έχασε με τη σειρά του τον Τζο Ρόγκαν για τη διεξαγωγή του δικού του πολέμου, του πολέμου για τη μετανάστευση.

Όπως ήταν ο Κρονκάιτ στην εποχή του, έτσι και ο Ρόγκαν αποτελεί πλέον ένα ουσιαστικό βαρόμετρο του εθνικού συναισθήματος σε μια εποχή διχασμένη και καχύποπτη. «Είναι ο ανεμοδείκτης», είπε για τον Ρόγκαν ο Νταγκ Σόεν, πολιτικός σύμβουλος που συμβούλευε τον Μπιλ Κλίντον και τώρα είναι τακτικός αναλυτής στο Fox News.

O παρουσιαστής Τζο Ρόγκαν POOL AFP

Η τρίωρη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ την παραμονή των εκλογών του 2024, και η επακόλουθη υποστήριξή του, θεωρείται από πολλούς ως μια καθοριστική στιγμή σε αυτήν την αναμέτρηση. Σίγουρα, ο Τραμπ φάνηκε να το πιστεύει αυτό, προσκαλώντας τον Ρόγκαν στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο podcaster υποχώρησε όταν ήρθε αντιμέτωπος με τις λεπτομέρειες της χαρακτηριστικής προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ να προβεί στη μεγαλύτερη απέλαση παράνομων μεταναστών στην αμερικανική ιστορία. Συγκεκριμένα, ο Ρόγκαν φάνηκε συγκλονισμένος από τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μιας γυναίκας από τη Μινεάπολη, η οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων υπό αμφίβολες συνθήκες.

«Θα γίνουμε Γκεστάπο; Σε αυτό το σημείο φτάσαμε;»

«Μου φάνηκε εντελώς λάθος», είπε ο Ρόγκαν στον γερουσιαστή του Κεντάκι, Ραντ Πολ, κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν τρίωρης συζήτησης στο στούντιό του στο Όστιν, η οποία μεταδόθηκε την Τρίτη. «Δεν φαινόταν ψυχικά υγιής, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την πυροβολήσουν στο κεφάλι; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το χειριστούμε αυτό;»

Αργότερα, ο Ρόγκαν θα επικαλούνταν τους Ναζί όταν περιέγραφε τους μασκοφόρους και στρατιωτικοποιημένους πράκτορες της ICE που περιπλανιόντουσαν στους δρόμους της Μινεάπολης. «Θα γίνουμε όντως η Γκεστάπο; 'Πού είναι τα έγγραφά σου;' Σε αυτό το σημείο φτάσαμε;» ρώτησε.

Ο πρόεδρος απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και να αναπτύξει τον στρατό στη Μινεάπολη. Ερωτηθείς για την κριτική του Ρόγκαν, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους αξιωματούχους της ICE, αλλά έχει «συνεχείς συζητήσεις με μια ποικιλία νέων μέσων ενημέρωσης για πολλά θέματα» και θέλει να διατηρήσει «έναν ανοιχτό διάλογο».

Για ορισμένους σχολιαστές, ωστόσο, ένας αμφιταλαντευόμενος Ρόγκαν αντιπροσωπεύει ένα είδος κρίσιμης στιγμής για τον Τραμπ και το κίνημά του MAGA, όπως ακριβώς έκανε ο Κρόνκαϊτ για τον Λίντον Τζόνσον.

«Έχει ένα τεράστιο κοινό και πολλοί άνθρωποι τον ακούν, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα», παρατήρησε ο Λι Ντράτμαν ανώτερος συνεργάτης στο αριστερό think tank New America. «Έτσι, όταν λέει "αρκετά με αυτή την κτηνωδία του ICE!", διευκρινίζει μια αβέβαιη και πιθανώς διφορούμενη στιγμή για πολλούς ανθρώπους και τάσσεται σταθερά στο πλευρό των πολιτικών ελευθεριών».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, πολλοί από τους ψηφοφόρους που τάχθηκαν υπέρ του Τραμπ το 2024, ιδιαίτερα οι ισπανόφωνοι άνδρες, έχουν απογοητευτεί τόσο πολύ από τις επιδρομές της ICE που φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους έναν «λιωμένο πυρήνα MAGA». «Η δολοφονία της Γκουντ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι... ένα σημείο καμπής στην κοινή γνώμη», προέβλεψε, παρομοιάζοντας το επεισόδιο με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία το 2020 που ενίσχυσε το κίνημα Black Lives Matter.

Μόνο οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα επιβεβαιώσουν εάν αυτό ισχύει όντως - ή εάν πρόκειται για άλλη μια περίπτωση στην οποία οι προφητείες για την καταστροφή του Τραμπ αποδείχθηκαν εντελώς αβάσιμες.

Ο απρόβλεπτος Ρόγκαν

Ο ίδιος ο Ρόγκαν δεν ήταν ποτέ προβλέψιμος. Πριν υποστηρίξει τον Τραμπ, για παράδειγμα, ήταν ένθερμος θαυμαστής του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, και ακόμη και σήμερα τον έχει στο podcast του. Όπως πολλοί από τους δικούς του θαυμαστές, οι θέσεις του δεν βασίζονται σε καμία καθιερωμένη ιδεολογία και, κατά καιρούς, παραπέμπουν στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας.

«Ο πιο χρήσιμος τρόπος για να σκεφτεί κανείς τον Τζο Ρόγκαν είναι ως τον πιο διάσημο αναποφάσιστος (μετακινήσιμος) ψηφοφόρος της Αμερικής», έτσι τον περιέγραψε στο X αυτή την εβδομάδα ο Μπεν Μπέργκις, καθηγητής του Ράτγκερς και συνεργάτης του αριστερού περιοδικού Jacobin.

Το υπόβαθρο του Ρόγκαν είναι σίγουρα ανορθόδοξο. Ξεχώρισε ως ειδικός στις πολεμικές τέχνες και stand-up κωμικός προτού γίνει ένας εκκεντρικός χαρακτήρας στην τηλεοπτική κωμική σειρά των μέσων της δεκαετίας του 1990 «News Radio». Από εκεί και πέρα, παρουσίασε το ριάλιτι σόου «Fear Factor», κάνοντας πάρτι ενώ οι διαγωνιζόμενοι κατακλύζονταν από αρουραίους ή έπιναν ληγμένους χυμούς.

Ήταν από νωρίς στην επανάσταση των podcast, ξεκινώντας την εκπομπή του το 2009. Η πανδημία ήταν ένα σημείο καμπής, αποκαλύπτοντας τόσο το μέγεθος του κοινού του όσο και το ταλέντο του να διαισθάνεται τα συναισθήματα ενός ανήσυχου κοινού που δεν εμπιστευόταν τις ελίτ και φαινόταν να εκτιμά την αυθεντικότητα έναντι της τεχνογνωσίας.

Οι καλεσμένοι στο «The Joe Rogan Experience» κυμαίνονται από λάτρεις των UFO, αστέρες του Χόλιγουντ και επιστήμονες μέχρι συναδέλφους κωμικούς διαφόρων βαθμών φήμης. Σε ένα από τα πιο διάσημα επεισόδιά του, δελέασε τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να καπνίσει ένα τσιγάρο, προκαλώντας μια αισθητή πτώση στην τιμή της μετοχής της Tesla. Το podcast του Ρόγκαν έχει επίσης χρησιμεύσει ως έδαφος αναπαραγωγής για μια γενιά νεότερων αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των Θίο Φον και Άντριου Σουλτς, οι οποίοι εμφύσησαν στο MAGA νεότητα και τεστοστερόνη.

Ακόμα και καθώς η επιρροή του έχει αυξηθεί, ο Ρόγκαν προσπάθησε να αποκηρύξει την εξουσία του. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, αναφώνησε: «Δεν θέλω να είμαι η είδηση. Μου αρέσει να λέω ανοησίες... Μου αρέσει να έχω μια ομάδα κωμικών εδώ... ή επιστήμονες. Μου αρέσει να έχω συναρπαστικούς ανθρώπους εδώ μέσα... Δεν θέλω να είμαι κάποιος που διανέμει πληροφορίες στις μάζες στις οποίες έχουν ειπωθεί ψέματα. Δεν έχω τέτοιους υψηλούς στόχους».

Η συνέντευξη του Τραμπ για τον Ρόγκαν—η οποία δημοσιεύτηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Εκλογών— έχει προβληθεί 61 εκατομμύρια φορές στο YouTube και ώθησε τους Δημοκρατικούς να θρηνήσουν για το πώς έχασαν τον podcaster. Όταν ο Τραμπ γιόρτασε τη νίκη του, ο Γουάιτ τον συνόδευσε στη σκηνή και ευχαρίστησε «τον ισχυρό Τζο Ρόγκαν».

Ωστόσο, ακόμη και πριν από τα σχόλια του Ρόγκαν αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν ενδείξεις ότι άρχιζε να ανησυχεί για τη μαξιμαλιστική δεύτερη θητεία του προέδρου. Αμφισβήτησε την επιχείρηση για την εκδίωξη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, εναντιώθηκε στην μετονομασία του Κέντρου Κένεντι, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί» τους ανθρώπους για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και επέκρινε τον Τραμπ επειδή χλεύασε τον παραγωγό του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ, αφότου αυτός και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους.

Η μετανάστευση, ωστόσο, μπορεί να ξεχωρίζει, ως ένα ζήτημα που αποτέλεσε το επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου κατά τη διάρκεια των επικών συγκεντρώσεών του, οι παράνομοι μετανάστες ευθύνονται για τα πάντα, από την έλλειψη στέγης μέχρι την αχαλίνωτη εγκληματικότητα και την οικονομική παρακμή. Υπό συχνά βροντερά χειροκροτήματα, ο τότε υποψήφιος υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη απέλαση στην αμερικανική ιστορία.

Τι άλλαξε λοιπόν για τον διάσημο podcaster;

Εν μέρει μπορεί να οφείλεται στο βίντεο. Το υλικό από τη δολοφονία της Γκουντ έχει γίνει viral, όπως και αυτό του Φλόιντ πριν από αυτήν. Έχει επίσης συνοδευτεί από κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μασκοφόρους πράκτορες της ICE που μοιάζουν σαν να βρίσκονται σε μια ξένη εμπόλεμη ζώνη - όχι στη Μινεσότα.

«Εννοώ, όταν οι άνθρωποι λένε ότι είναι δικαιολογημένο επειδή τον χτύπησε το αυτοκίνητο, φαινόταν σαν να το γύριζε από την άλλη πλευρά», είπε ο Ρόγκαν, εμφανιζόμενος να απορρίπτει την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την Γκουντ ως εγχώρια τρομοκράτισσα που επιδιώκει να παραβιάσει έναν πράκτορα της ICE.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στη Μινεάπολη της Μινεσότα. AP

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ο Ρόγκαν φάνηκε εξίσου διχασμένος από το επίμαχο ζήτημα της μετανάστευσης με άλλους Αμερικανούς. Κατηγόρησε τον Πρόεδρο Μπάιντεν, για παράδειγμα, ότι έχασε τον έλεγχο των νότιων συνόρων και μάλιστα -όπως ισχυρίζονται ορισμένοι στη δεξιά πλευρά- ενθάρρυνε την παράνομη μετανάστευση για να συμπληρώσει τους εκλογικούς καταλόγους των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, φάνηκε επίσης τρομοκρατημένος από την ιδέα μιας ολοκληρωτικής εκκένωσης των κοινοτήτων, και ιδιαίτερα από τη στρατηγική. «Εννοώ, το Λος Άντζελες χωρίς τους Μεξικανούς θα ήταν τρελό», είπε σε κάποιο σημείο. Σχετικά με τις τακτικές του ICE, ρώτησε: «Έχουν κάποια ποσόστωση που πρέπει να τηρήσουν; Γι' αυτό είναι τόσο επιθετικοί σε αυτό;» «Νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί», κατέληξε τελικά. «Απλώς δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό».

