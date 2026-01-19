«Κλειδώνει» το τριήμερο των εξετάσεων για τα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία
Όλες οι ημερομηνίες για την κλήρωση των Πειραματικών και τα τεστ δεξιοτήτων σε Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια για το σχολικό έτος 2026-2027.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία για το έτος 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα των διαδικασιών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το κρίσιμο τριήμερο ορίστηκε μεταξύ 24 και 26 Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα:
Παρασκευή 24 Απριλίου: Θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Παράλληλα, θα αποδοθεί ο τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια)
Σάββατο 25 Απριλίου: Θα διεξαχθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων για τους υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση στα Πρότυπα και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια).
Κυριακή 26 Απριλίου: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).
Η έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος επιτρέπει στους υποψηφίους και τις οικογένειές τους να προγραμματίσουν την προετοιμασία τους για τις απαιτητικές αυτές δοκιμασίες.