«Κλειδώνει» το τριήμερο των εξετάσεων για τα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία για το έτος 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το κρίσιμο τριήμερο ορίστηκε μεταξύ 24 και 26 Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα:

Παρασκευή 24 Απριλίου: Θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Παράλληλα, θα αποδοθεί ο τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια)

Σάββατο 25 Απριλίου: Θα διεξαχθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων για τους υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση στα Πρότυπα και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια).

Κυριακή 26 Απριλίου: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Η έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος επιτρέπει στους υποψηφίους και τις οικογένειές τους να προγραμματίσουν την προετοιμασία τους για τις απαιτητικές αυτές δοκιμασίες.

