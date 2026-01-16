Σχολεία: Το πρώτο τριήμερο του 2026 - Αναλυτικά οι αργίες

Στα θρανία τους έχουν επιστρέψει εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα οι μαθητές στα σχολεία της χώρας μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που ήδη σκέφτονται πότε πέφτει το επόμενο τριήμερο, για να προγραμματίσουν την επόμενη ευκαιρία για ανάπαυλα.

Η πρώτη σχολική αργία, λοιπόν, του 2026 που είναι και τριήμερο είναι η Καθαρά Δευτέρα και πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου.

Οι υπόλοιπες αργίες της σχολικής χρονιάς

Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, το σχολικό ημερολόγιο 2026 περιλαμβάνει ακόμη δύο ευκαιρίες για χαλάρωση:

Πρωτομαγιά 2026: Η 1η Μαΐου «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη σχολικό τριήμερο.

Η 1η Μαΐου «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη σχολικό τριήμερο. Αγίου Πνεύματος: Η αργία εορτάζεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας ένα πρώιμο καλοκαιρινό διάλειμμα λίγο πριν από το τέλος των μαθημάτων.

