Θεοδωρικάκος: «Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καλύπτει τις ανάγκες του»

Για την ακρίβεια, τους ελέγχους στην αγορά αλλά και τα ασφάλιστρα υγείας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ερώτηση γιατί παρουσιάζει μεγάλη αύξηση ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε: «Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Θα προσθέσετε λοιπόν δίπλα σε αυτό που είπατε ότι έχει αυξηθεί και ο όγκος συναλλαγών. Υπάρχει ένα ποσοστό της κοινωνίας το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό και καλύπτει τις βασικές κοινωνικές ανάγκες. Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καλύπτει τις ανάγκες του».

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύουμε την απασχόληση, να αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας. Επτά χρόνια που κυβερνά τον τόπο η ΝΔ έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8%. Το θεωρώ ότι είναι η σπουδαιότερη κοινωνική πολιτική», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Και πρόσθεσε: «Έχουν αυξηθεί κατά 500.000 οι μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δεύτερον από την 1η Ιανουαρίου πριν από λίγες ημέρες έχουν ενισχυθεί όλοι οι μισθοί καθώς μειώθηκε κατά 2 μονάδες η φορολογία και η μείωση είναι μεγαλύτερη για τις οικογένειες ανάλογα με το πόσα περισσότερα παιδιά έχουν. Αυτό το βρίσκω πολύ σωστό και δίκαιο».

«Στο θέμα του ελέγχου της αγοράς κάναμε μία πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση. Δημιουργήσαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Αύριο τοποθετούνται και οι τρεις υποδιοικητές στην κυρία Τσαγκάρη που ανέλαβε επικεφαλής της Αρχής αυτής. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει στους ελέγχους και στην καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς και στην αποκατάσταση ενός κλίματος αξιοπιστίας», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Η καλύτερη πολιτική για να στηρίξεις τα νοικοκυριά είναι η αύξηση της παραγωγικότητας», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ζητήσαμε από τις ασφαλιστικές εταιρίες να αποφύγουμε αυξήσεις παραπάνω από τις περσινές»

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας ο υπουργός Ανάπτυξης διευκρίνισε ότι «οδηγηθήκαμε στο να ψηφίσουμε στη Βουλή με δική μας πρωτοβουλία ένα νέο δίχτυ που θα προσδιορίζει τα ασφάλιστρα υγείας και τις αυξήσεις. Περιμένουμε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή να ολοκληρώσει αυτό το δίχτυ για να κινηθούμε το επόμενο διάστημα με βάση αυτό. Ζητήσαμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στην λογική και να αποφύγουν αυξήσεις οι οποίες θα είναι παραπάνω από τις περσινές».

Και συνέχισε: «Άρα να κινηθούμε στα όρια του πληθωρισμού υγείας. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα. Είμαστε εδώ το παρακολουθούμε αλλά η βασική εικόνα που έχω είναι ότι οι αυξήσεις θα περιοριστούν σε αυτό το ποσό που είχαν φτάσει και πέρσι. Η μεσοσταθμική αύξηση πέρσι σε αυτά τα συμβόλαια ήταν της τάξης του 7%».

