Έρχονται τα εργοστάσια μόνο με ρομπότ και καθόλου ανθρώπους

Μέχρι το 2030, τουλάχιστον ένας κατασκευαστής αναμένεται να παρουσιάσει πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης, όπου ρομπότ θα αναλάβουν κάθε διαδικασία — από τη συγκόλληση μέχρι τη συναρμολόγηση του εσωτερικού. Αναλυτές από Gartner και Warburg Research εκτιμούν ότι αυτή η μετάβαση θα αλλάξει εντελώς τον ρόλο των ανθρώπων στο εργοστάσιο.

