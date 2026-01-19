Έρχονται τα εργοστάσια μόνο με ρομπότ και καθόλου ανθρώπους
Η αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται για μια ριζική αλλαγή.
Μέχρι το 2030, τουλάχιστον ένας κατασκευαστής αναμένεται να παρουσιάσει πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης, όπου ρομπότ θα αναλάβουν κάθε διαδικασία — από τη συγκόλληση μέχρι τη συναρμολόγηση του εσωτερικού. Αναλυτές από Gartner και Warburg Research εκτιμούν ότι αυτή η μετάβαση θα αλλάξει εντελώς τον ρόλο των ανθρώπων στο εργοστάσιο.
