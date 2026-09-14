Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή σε τροχαίο τα ξημερώματα μία Αγγλίδα
Τραυματίστηκε σοβαρά μία ακόμα γυναίκα
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- Ένα αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες ανετράπη τα ξημερώματα στα Κατούνια Λίμνης Ευβοίας.
- Μία 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα.
- Η 84χρονη επιβάτης, πιθανώς η οδηγός, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
- Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Κατούνια Λίμνης Ευβοίας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, ανετράπη με αποτέλεσμα, η μία εξ αυτών, 82 ετών, να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, βαριά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η άλλη επιβάτης του οχήματος, που πιθανότατα ήταν η οδηγός, ηλικίας 84 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
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