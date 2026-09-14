Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή σε τροχαίο τα ξημερώματα μία Αγγλίδα

Snapshot Ένα αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες ανετράπη τα ξημερώματα στα Κατούνια Λίμνης Ευβοίας.

Μία 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα.

Η 84χρονη επιβάτης, πιθανώς η οδηγός, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Κατούνια Λίμνης Ευβοίας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, ανετράπη με αποτέλεσμα, η μία εξ αυτών, 82 ετών, να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, βαριά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η άλλη επιβάτης του οχήματος, που πιθανότατα ήταν η οδηγός, ηλικίας 84 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

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