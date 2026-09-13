Σοβαρό τροχαίο στον Κολωνό: ΙΧ συγκρούεται με μηχανή - Στον αέρα ο 49χρονος αναβάτης

Snapshot Ο 49χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Το βίντεο από κάμερα ταξί δείχνει ότι ο μοτοσικλετιστής είχε πράσινο φως, ενώ το ΙΧ πιθανώς παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Η νεαρή οδηγός του ΙΧ αρνείται ότι πέρασε με κόκκινο, παρά τα στοιχεία που εξετάζονται.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα με βάση το οπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στον Κολωνό, με έναν 49χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη σε ταξί και το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις στιγμές που προηγήθηκαν της σφοδρής σύγκρουσης.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 49χρονος να κινείται με τη μοτοσικλέτα του στη διασταύρωση, έχοντας σύμφωνα με την καταγραφή το δικαίωμα διέλευσης, καθώς ο φωτεινός σηματοδότης είχε ανάψει πράσινο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, από την οδό Τριπόλεως εμφανίζεται ένα ΙΧ, το οποίο συνεχίζει την πορεία του και συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτοξεύει τον αναβάτη στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η οδηγός του αυτοκινήτου να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί που κατέγραψε το περιστατικό, η νεαρή οδηγός, ηλικίας περίπου 25 ετών, φέρεται να αρνείται ότι πέρασε με κόκκινο.

Ο τραυματίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο Ντέιβιντ Σερίφουλου, διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Οι άνθρωποί του βρίσκονται στο πλευρό του και παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση της υγείας του.

Το βίντεο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα των αρχών, καθώς καταγράφει την πορεία των δύο οχημάτων και τη χρονική ακολουθία που οδήγησε στη σύγκρουση.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.